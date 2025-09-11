Rusia avanza con una vacuna personalizada contra el cáncer

El gobierno ruso anunció que su vacuna contra el cáncer está lista para iniciar pruebas clínicas en humanos. La fórmula, llamada EnteroMix, está diseñada inicialmente para tratar cáncer colorrectal y podría estar disponible en pocos meses, según fuentes oficiales.

El desarrollo, liderado por el Centro Radiológico Nacional de Investigación Médica y la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA), se basa en una innovadora combinación de cuatro virus no patógenos, capaces de destruir células malignas y estimular simultáneamente el sistema inmunológico del paciente.

Los ensayos preclínicos arrojaron una efectividad de entre el 60 y el 80% en la reducción y ralentización del crecimiento tumoral. Actualmente, el Ministerio de Salud de Rusia evalúa la aprobación de su uso experimental tras recibir la documentación correspondiente.

Vacuna gratuita y con respaldo estatal

El gobierno aseguró que la vacuna será de distribución gratuita una vez aprobada, pese a que su costo estimado es de unos 300 mil rublos por dosis (aproximadamente 3.700 dólares). Además del cáncer colorrectal, la investigación también avanza sobre glioblastoma —el tumor cerebral más agresivo— y melanoma, la forma más letal de cáncer de piel.

La directora del FMBA, Veronika Skvortsova, destacó que EnteroMix no solo logró frenar el avance del cáncer, sino también mejorar los índices de supervivencia: “La vacuna está lista para su uso”, afirmó en declaraciones al medio ruso Izvestia.

Una de las claves de esta vacuna es su diseño personalizado, basado en la tecnología de ARN mensajero. A diferencia de los tratamientos tradicionales como la quimioterapia, este enfoque permite atacar exclusivamente a las células tumorales sin dañar tejidos sanos.

Para lograrlo, los científicos rusos desarrollaron un software impulsado por inteligencia artificial que analiza el perfil genético del tumor de cada paciente y diseña una fórmula a medida. Aunque actualmente el proceso tarda cerca de un mes, el objetivo es reducir los tiempos para acelerar los tratamientos.

Ensayo clínico en curso

En agosto comenzó el primer ensayo clínico con 48 pacientes oncológicos de entre 18 y 75 años que ya han agotado las terapias convencionales. Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del país advierten que los anuncios oficiales avanzan más rápido que los tiempos científicos necesarios para garantizar la seguridad de la vacuna.

El desarrollo de vacunas oncológicas se inscribe en la estrategia rusa de soberanía sanitaria iniciada durante la pandemia de COVID-19. Desde entonces, el país ha ampliado su capacidad biotecnológica, produciendo vacunas propias no solo contra el SARS-CoV-2, sino también contra enfermedades infecciosas y alérgicas, reduciendo drásticamente su dependencia de insumos importados.

Una carrera contrarreloj contra una de las principales causas de muerte

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es actualmente la principal causa de muerte en el mundo. Solo en 2022, se registraron cerca de 20 millones de nuevos diagnósticos y casi 10 millones de muertes. Para 2050, se espera que los casos superen los 35 millones anuales, un aumento del 77% respecto a 2022.

En ese contexto, la vacuna rusa podría representar un hito en la lucha global contra el cáncer. Aunque aún resta probar su efectividad y seguridad en humanos, el avance marca un paso significativo en el desarrollo de terapias oncológicas de nueva generación.