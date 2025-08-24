Rumbo a septiembre: el estado de los caminos rurales se mete en la campaña

Un dirigente de Potencia y ex integrante del gobierno de Milei publicó una foto que se viralizó sobre el estado de los caminos rurales en la provincia.

Pese a que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires aprobaron la entrega de dos subsidios por un total de $128.850.641,28 para obras y equipamiento en municipios del interior, un productor agropecuario mostró en redes sociales el estado de los caminos rurales y la foto no tardó en viralizarse.

El productor agropecuario, dirigente de Potencia y exintegrante del gabinete de Javier Milei, Pedro Vigneau aseguró en su cuenta de X que “la semana próxima dan lluvias abundantes (por las ocurridas en los últimos días). La situación es terminal. Transformemos la bronca e impotencia en acción. Movilicemos nuestra comunidad para lograr autarquía de nuestros aportes!”.

“La presión fiscal es asfixiante. La provincia aporta casi el 40% del PIB y recibe el 20% de coparticipación. Hay que invocar el pacto de San José de Flores y patear el tablero. Ahí barajamos y damos de vuelta. Necesitamos cambios de fondo. Basta de más de lo mismo”, sostuvo el dirigente con críticas a la provincia.

A su vez, desde Carbap también alertaron sobre el estado de los caminos rurales y pidieron respuestas a la Provincia: “Los caminos rurales son clave para la producción y el desarrollo del interior» reclamaron desde la entidad.

También destacaron que «es fundamental que los fondos destinados a su conservación sean administrados con eficiencia y lleguen a los caminos que realmente lo necesitan». Finalmente se exhortó a «Invertir en caminos rurales es invertir en el futuro del campo y de miles de familias que dependen de ellos».

Pese a los cuestionamientos, en los últimos días el gobierno bonaerense tomó cartas en el asunto y anunció un subsidio para los distritos con el fin de mejorar dichos caminos y comprar maquinaria en una serie de distritos bonaerenses. Según la Resolución Nº 321, la Municipalidad de Rivadavia recibirá $38.850.641,28 para financiar la compra de materiales destinados al “Plan Estratégico de Mejora de Canales en Caminos Rurales”.

En tanto, la Resolución Nº 327 establece un aporte de $90.000.000 para la Municipalidad de Salto, destinado a la adquisición de maquinaria para reparación y mejora de caminos rurales. A su vez, tanto Pila como Tapalqué también son dos distritos que recibieron este beneficio. (La Tecla)