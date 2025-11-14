Robo en Sociedad Rural de Bolivar

La madrugada en Bolívar tuvo su propio golpe comando. Con paciencia quirúrgica y la frialdad de profesionales, un grupo de delincuentes perforó una pared de la Sociedad Rural local y escapó con más de 7 millones de pesos, de los cuales 6 millones pertenecían a la recaudación de una jineteada realizada el fin de semana.

Segun detalla el portal Infocielo.com, el golpe ocurrió entre el martes a la noche y el amanecer del miércoles. A las 2.45, la alarma del predio sonó, pero el personal de la empresa de monitoreo no detectó nada extraño durante la inspección. Para entonces, los ladrones ya estaban adentro.

Según la investigación policial, los intrusos primero cortaron dos cercos perimetrales: uno del sector cedido al Club Independiente de Bolívar y otro sobre la calle que lleva al área ferial. Después, como en una película, abrieron un boquete en una pared de 30 centímetros de espesor que da a la zona administrativa.

Una vez adentro, fue cuestión de tiempo: con amoladoras, destrozaron por completo la caja fuerte y sus compartimentos internos. Se llevaron el dinero en efectivo, cheques de terceros, cuchillería de plata y unos 200 dólares en billetes chicos.

A primera hora de la mañana, cuando el personal llegó y encontró la escena devastada, dio aviso inmediato. La Policía localizó a peritos de Científica y trabajaron también bajo la instrucción de la ayudante fiscal Cecilia Laso, que tomó intervención en la causa.

Además del millonario botín, los delincuentes dejaron serios daños en oficinas, muebles y dispositivos de la administración de la entidad, que integra CARBAP. Por ahora, no hay detenidos ni pistas firmes sobre los autores del atraco.