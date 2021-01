Rincón literario

(Por Marisa Chela)

Te conozco … ¿te conozco?

La farolera tropezó y en la calle se cayó.

Arroz con leche me quiero casar.

Martín pescador, me dejará pasar …

Cu cú cantaba la rana, Cú cú le pidió un ramito, Cú cú no le quiso dar, Cú cú y se echó a llorar.

Marinerita niña bonita, quien pudiera ser tu amor.

Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada …

Tengo, tengo, tengo. Tu no tienes nada…

A veces me pregunto en qué momento de la vida de una persona la conocimos para evaluarla, calificarla u opinar sobre ella. A veces me pregunto si oyeron su canto o vieron sus ojos más allá de la mirada. A veces pienso que no vieron nada, o vieron una parte, u oyeron sólo una frase de una canción incompleta. A veces me pregunto por qué no se quedaron a su lado para ver su integridad y no la parcialidad de la casualidad de conocerla. A veces creo que la gente no sabe nada de nada. Ni siquiera sabe que existe otro con toda su integridad. A veces me dan ganas de cantar: “ Que llueva que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que caigas un chaparrón arriba de un colchón con agua y jabón y se vaya todo a lpmqlp”

No, no era así la canción, fue la emoción. Perdón, no se queden con esta impresión de mí. Esperen, sigan leyendo, no se vayan, ¿una mala palabra? No, si apenas escribí las iniciales … ¿Se van? Las malas palabras no existen …

“Las emociones se suelen definir como un complejo estado afectivo, una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta.” Lo investigué y también dice que no se dan simultáneamente, que depende las circunstancias, las vivencias, los estados anímicos, las reacciones de los otros, que es una parcialidad no una totalidad y que una persona puede ir pasando por ellas a lo largo de su vida, por lo tanto conocer a una persona no significa verla una vez, en un lugar, diciendo alguna cosa, reaccionado por otra, enfrentándose a lo desconocido, una persona es una integridad, como vos y como yo.

En este año de profundas emociones, donde las miserias humanas se fueron adueñando de muchas situaciones, donde los vínculos se dispersaron como el humo de una chimenea en el cielo, en este año de imprevistos e improvisaciones, donde un tapaboca nos escondió la sonrisa o no pudimos ver una lágrima en los ojos, no evaluemos apresuradamente, tratemos de analizar lo que nos pasa.

Alejados, desvinculados, asustados, sin besos ni abrazos, vamos improvisando una vida impensada, que se nos vino encima sin estar preparados. En esta vorágine nos encontramos. Paremos un poco, miremos al otro, construyamos que para destruir ya están los poderosos lanzando virus al aire, haciendo grandes negociados, contaminando el planeta y mejor no sigo mencionando. Sentémonos a pensar un ratito, qué nos dice todo esto, qué nos resta y qué nos suma. Y sumemos, sumemos amor, solidaridad, alegría, empatía, compromiso, respeto, responsabilidad, compartamos, que compartir es amar y amar es incondicional.

Que el individualismo no nos gane, que el “nosotros” sea nuestra palabra para construir los vínculos día a día, que “juntos” sea el adjetivo que nos acompañe y que podamos decir “Nosotros, juntos …”. Si querés le agregamos un verbo, el que quieras, y nos identifique. Si estamos pidiendo un año mejor, ¿a quién se lo estamos pidiendo? Nosotros, juntos debemos ser mejores para que todo mejore. No echemos culpas ni pidamos a otro lo que podemos hacer. Siempre creí que las cosas mejoran si cada uno mejora. Apostemos por eso. Empecemos a hacer y no deshacer. Es mi pensamiento, tal vez coincidamos, tal vez no, lo importante es debatir para crecer.

¡Feliz año para todos !