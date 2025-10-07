Revés para LLA: la fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta en PBA

La fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, emitió un dictamen en el que sostiene que Karen Reichardt es quien debe encabezar la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza en dicho distrito y no Diego Santilli, tal como pretende el oficialismo.

Esta decisión se da tras la renuncia de José Luis Espert, quien originalmente encabezaba la lista.

El dictamen no es vinculante, por lo que será el juez Alejo Ramos Padilla quien deberá definir el orden definitivo de la lista libertaria.

El partido oficialista propuso que Diego Santilli, quien se encontraba en el tercer puesto de la lista, sea quien asuma la primera posición, por cuestiones de paridad de género.

La fiscal Roteta, por su parte, fundamentó su postura argumentando que las medidas de acción afirmativa, destinadas a asegurar una representación política equitativa para las mujeres, no deben interpretarse de manera que resulten perjudiciales para el grupo que buscan proteger.

En consecuencia, Roteta concluyó que Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar de la lista, y que el resto de los candidatos deben moverse ascendentemente en sus respectivas posiciones.

Por qué dictaminó así la fiscal Rotela

La Constitución Nacional (art. 37) en su conjunto establece la necesidad de que los Estados tomen medidas afirmativas para garantizar la igualdad real de representación política de las mujeres. Por eso las reglas que contienen la ley de Paridad de Género de cómo deben hacerse los reemplazos en casos de vacancias, deben interpretarse como una acción afirmativa para garantizar esa igualdad de género.

«En este sentido, las reglas de paridad que establecen cómo deben configurarse las listas no son un trámite formal y burocrático (para que las mujeres continúen relegadas con candidaturas meramente testimoniales), sino reglas que existen para corregir desigualdades estructurales e históricas y asegurar que las mujeres tengan oportunidades reales de ocupar cargos», explicaron fuentes judiciales a El Cronista.

«Reemplazar a un varón renunciante por otro varón en el primer lugar vaciaría de sentido ese objetivo y ampliaría la brecha que la ley busca achicar. Implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido. Por eso cuando la situación contraría el espíritu de la ley, es decir, cuando no beneficia al colectivo vulnerado que se intenta proteger la interpretación de que tiene que subir el varón del tercer lugar al primero podría representar una perspectiva desfavorable hacia las mujeres», agregaron.

Por todo ello, la solución que respeta el espíritu de paridad de estas leyes, conforme los principios constitucionales, es priorizar a la titular mujer que ya estaba en el puesto 2, entendió la fiscal.

Elecciones: cómo quedaría la lista de La Libertad Avanza en PBA con Karen Reichardt a la cabeza

1) Karen Reichardt

Empresaria y referente del ala más dura del liberalismo económico, Reichardt se hizo conocida por sus intervenciones en redes sociales defendiendo las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

Proveniente del sector privado, representa la vocación del oficialismo de incorporar figuras del mundo empresarial a la gestión pública.

2) Diego Santilli

Santilli construyó su carrera política en el PRO antes de sumarse al proyecto libertario. Con perfil moderado y experiencia en gestión, busca capitalizar su trayectoria en la Provincia, donde ya compitió en 2021 encabezando la lista de Juntos por el Cambio.

Su desembarco en LLA representa un intento de ampliar la base electoral del oficialismo hacia votantes más tradicionales del centro-derecha.

3) Sebastián Pareja

Dirigente libertario de perfil bajo, Pareja forma parte del núcleo fundacional de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Con militancia territorial en el conurbano, busca representar las bases del movimiento que llevó a Milei al poder.

4) Gladys Humenuk

Funcionaria del gobierno libertario, Humenuk trabajó en áreas vinculadas a la desregulación económica. Su inclusión en la lista responde a la necesidad de incorporar cuadros técnicos con conocimiento del aparato estatal.

5) Alejandro Carrancio

Economista cercano al círculo de Espert, Carrancio es especialista en políticas públicas y ha participado en la elaboración de propuestas legislativas del espacio. Su permanencia en la lista, pese a la salida de su mentor político, evidencia la continuidad del ala liberal clásica dentro de LLA.

6) Johanna Sabrina Longo

Joven dirigente del interior bonaerense, Longo representa el esfuerzo del Gobierno por territorializar su presencia más allá del conurbano. Ha trabajado en la organización de estructuras partidarias en municipios del interior provincial.

7) Alejandro Finocchiaro

Ex ministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Finocchiaro es otra de las incorporaciones provenientes del PRO. Su experiencia en gestión educativa y su conocimiento del Congreso aportan peso institucional a la lista libertaria.

8) Miriam Niveyro

Empresaria pyme con trayectoria en el sector productivo, Niveyro encarna el discurso oficialista de defensa del sector privado frente al Estado. Ha sido vocal en su crítica a la presión tributaria y las regulaciones que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

9) Sergio «Tronco» Figliuolo

Dirigente sindical disidente y una de las apuestas más audaces de la lista. Figliuolo proviene del gremialismo combativo, pero se distanció de las cúpulas sindicales tradicionales, alineándose con el discurso anticasta del oficialismo. Su inclusión busca captar votantes del peronismo desencantado con la CGT.

10) Giselle Castelnuovo

Abogada especializada en derecho laboral, Castelnuovo ha defendido reformas en la legislación del trabajo alineadas con la agenda desregulatoria del gobierno. Su expertise técnico la posiciona como posible referente en debates sobre flexibilización laboral.

11) Álvaro García

Dirigente juvenil del espacio libertario, García representa la renovación generacional que Milei busca impulsar. Activo en redes sociales, encarna el perfil del militante digital que caracterizó la campaña presidencial de 2023.

12) María Florencia De Sensi

Contadora y especialista en finanzas públicas, De Sensi ha trabajado en la auditoría de organismos estatales. Su perfil técnico refuerza el mensaje oficialista de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos.

13) Joaquín Ojeda

Economista formado en la tradición de la Escuela Austriaca, Ojeda es un defensor de la dolarización y la eliminación del Banco Central. Representa el ala más ortodoxa del pensamiento libertario en materia monetaria.

14) María Luisa Gonzales

Referente de organizaciones sociales liberales, Gonzales ha trabajado en proyectos de asistencia directa sin intermediación estatal. Su inclusión busca disputarle al kirchnerismo la representación de sectores populares.

15) Hernán Urien

Empresario del sector agropecuario, Urien es una voz relevante del campo bonaerense. Su presencia en la lista refuerza el vínculo del oficialismo con uno de sus principales sostenes económicos y electorales.

16) Andrea «Nena» Vera

Activista por la seguridad y víctima de la inseguridad, Vera se convirtió en una referente de las demandas de mano dura contra el delito. Se trata de la hija del popular dirigente del peronismo Ramón «Nene» Vera.

17) Javier Sánchez WRBA

Influencer y comunicador digital, Sánchez representa el peso de las redes sociales en la construcción política libertaria. Con miles de seguidores, ha sido funcional a la difusión del relato oficialista entre audiencias jóvenes.

18) Ana Tamagno

Médica y activista por la libertad sanitaria durante la pandemia, Tamagno se opuso públicamente a las restricciones y vacunaciones obligatorias. Su perfil conecta con sectores críticos de las políticas sanitarias implementadas entre 2020 y 2022. (El Cronista)