Renunció José Luis Espert a su candidatura 

El economista confirmó su salida de la lista de diputados de La Libertad Avanza a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Atribuyó su decisión a una «operación orquestada» y apuntó contra el impacto mediático del caso.

La candidatura de José Luis Espert como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires llegó a su fin. Este sábado, el economista y referente liberal oficializó su renuncia a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que también denunció haber sido víctima de una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, señaló Espert en el inicio de su comunicado, confirmando así lo anticipado por el entorno presidencial.

El mensaje, titulado “Por la Argentina, doy un paso al costado”, fue difundido luego de semanas de tensión tras conocerse versiones que lo vinculaban con el empresario Fred Machado. Espert calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático” y aseguró que no continuará prestándose “a esa operación”.

Además, negó tener “nada que ocultar” y sostuvo que demostrará su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, Espert se dirigió a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, a quienes pidió “no dejarse psicopatear”. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, agregó.

La renuncia se produce a menos de un mes de las elecciones generales y en medio de un clima de creciente tensión en el oficialismo. Días atrás, Espert había protagonizado un momento emotivo en televisión al referirse a las acusaciones en su contra, señalando al dirigente social Juan Grabois como responsable de una campaña de desprestigio.

El comunicado concluyó con una frase de optimismo: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.