Refuerzo de seguridad



El municipio de Nueve de Julio anunció un refuerzo de su política de seguridad y orden público mediante la integración operativa de la policía local, la Guardia Urbana y el área de tránsito. Durante una rueda de prensa frente al palacio comunal, la intendente María José Gentile calificó la medida como un relanzamiento de las directrices implementadas desde el inicio de su administración, subrayando que la estrategia prioriza la presencia estatal en el espacio público y la educación vial en instituciones educativas y clubes.

Detallaron que el plan contempla una expansión territorial de los operativos de prevención tanto en el casco urbano como en las distintas localidades del partido. Entre los proyectos inmediatos ya conocidos están la habilitación del destacamento de El Provincial y la descentralización de la Patrulla Rural hacia la localidad de Dennehy, medida que actualmente aguarda la autorización del Ministerio de Seguridad provincial. En paralelo, el Ejecutivo destacó la recuperación de unidades motorizadas de la fuerza policial para restablecer el grupo de apoyo táctico en calle.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, valoró la coordinación interinstitucional y reportó una disminución de las molestias nocturnas vinculadas a grupos de motociclistas gracias al endurecimiento de los controles de estacionamiento y fiscalización vehicular. De cara al fin de semana próximo, el municipio adelantó que desplegará operativos reforzados de tránsito y alcoholemia con el respaldo del Ministerio de Transporte provincial en el marco del festival Oktoberfest en la localidad de French.