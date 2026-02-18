Reforma Laboral: eliminarán el polémico artículo 44

El Gobierno de Javier Milei se enfrenta a un desafío inesperado en su intento por aprobar la reforma laboral, específicamente en relación con el polémico artículo 44 que limita las licencias médicas. Ante la creciente presión tanto de la oposición como de aliados dentro del propio oficialismo, la decisión de retirar este artículo parece ser el único camino viable para conseguir la aprobación en la Cámara Baja.

Fuentes parlamentarias confirmaron que la eliminación del artículo 44 será formalizada en la reunión plenaria de comisión prevista para este miércoles 18. Este movimiento busca garantizar que la reforma pueda pasar al siguiente paso legislativo mañana jueves, justo cuando la CGT convocó a un paro nacional de 24 horas sin movilización en rechazo a la reforma laboral, un clima que pone aún más presión sobre el Gobierno.



La senadora Patricia Bullrich admitió que el texto original presentaba una falla técnica que afectaba directamente el cobro de haberes de los trabajadores licenciados por problemas de salud. Bullrich explicó que la normativa no establecía una distinción clara entre diferentes tipos de patologías, lo que generaba una situación de injusticia al tratar de la misma manera enfermedades leves y afecciones de gravedad.

El punto central de la rectificación oficial gira en torno al pago de los salarios durante el periodo de recuperación. Según las declaraciones de la senadora, el borrador anterior podía interpretarse de forma que reducía los ingresos de quienes padecen enfermedades críticas o terminales, una situación que calificó como una falta de precisión en el diseño de la ley. «Un esguince no es lo mismo que un cáncer», señaló de forma tajante para ilustrar la necesidad de categorizar las dolencias y proteger a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad extrema.

La modificación en el artículo 44, que ha generado una serie de objeciones, no solo por parte de la oposición, sino también de dirigentes aliados al oficialismo, evidencia las tensiones internas dentro del bloque gobernante. La presión externa e interna ha obligado a la Casa Rosada a mostrar disposición para negociar y lograr al menos la aprobación parcial de la reforma. Uno de los principales opositores dentro del propio oficialismo fue Cristian Ritondo, quien desde su cuenta de X expresó: “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”. Declaraciones que reflejan el malestar entre sectores moderados del PRO, que hasta el momento habían mantenido un canal de diálogo con las autoridades libertarias.



Este giro en la estrategia también deja en evidencia la fragilidad política que enfrenta Milei, quien, a pesar de su postura firme en otros aspectos de su gestión, debe ceder en algunos puntos si quiere garantizar el apoyo de los bloques clave en el Congreso.

El paro y la creciente tensión social

En paralelo, el paro general convocado por la CGT para el mismo día de la votación en la Cámara Baja, señala la resistencia social a la reforma, que es vista por muchos sindicatos como un ataque directo a los derechos laborales. Rubén «Pollo» Sobrero, uno de los referentes sindicales más combativos, advirtió que no se movería ni un tren en todo el país, una declaración que no solo refleja el malestar sindical, sino también la creciente polarización en torno a la reforma. Será una huelga general por 24horas sin movilización callejera. La modalidad elegida apunta a maximizar el impacto económico y operativo sin reeditar escenas de confrontación directa en la vía pública.

La eliminación del artículo 44 marca un punto de quiebre para el Gobierno, que debe recalcular su estrategia para poder aprobar la reforma laboral en un contexto de presión interna y externa y de cómo maneje la tensión social y política.