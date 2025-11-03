Recorte salarial a funcionarios: Si General Madariaga lo hizo…

El intendente de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro, y su gabinete han decidido aplicar una reducción temporal a sus salarios en un esfuerzo por garantizar la estabilidad financiera del municipio bonaerense. La medida fue anunciada en un comunicado oficial este viernes, en respuesta a la difícil situación económica nacional que ha impactado las finanzas locales.

El objetivo principal de este recorte en el nivel más alto del gobierno municipal es priorizar el pago íntegro de los haberes a la totalidad del personal municipal y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios considerados esenciales para los vecinos.Según explicaciones del Municipio, la decisión obedece a una disminución en los fondos de coparticipación recibidos y una baja en la recaudación de tasas municipales.

Además de la reducción salarial para el Ejecutivo, la administración de Juntos por el Cambio —cuyo intendente fue reelecto en 2023 con el 67,19% de los votos— ha implementado otras acciones de austeridad. Estas incluyen una revisión y eliminación de gastos generales no prioritarios, así como el congelamiento de vacantes en la planta municipal.

El municipio destacó que este ajuste temporal sirve como una muestra de compromiso ante el esfuerzo que requiere el contexto actual, buscando actuar con responsabilidad y priorizar el cumplimiento de los servicios a la comunidad. Esta política de austeridad en el salario de los funcionarios de primera línea se replica en varios distritos de la provincia de Buenos Aires que enfrentan desafíos similares en sus cuentas públicas.

Madariaga lo hizo. Aun se esperan novedades en 9 de Julio.