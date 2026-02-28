Reclamos por uso y datos del Fondo Educativo





El miércoles 18 de febrero, los consejeros escolares de La Libertad Avanza, Norma Prait y Leonardo Rodoni se reunieron con la intendenta María José Gentile a quién le entregaron un pedido de informes por la rendición de cuentas del Fondo Educativo correspondiente al ejercicio 2025 y el detalle de las obras de infraestructura escolar ejecutadas en el distrito (Ver nota: “Reclamo de LLA por fondo educativo en obras escolares”).

Ambos estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y ampliaron detalles de esa reunión y de su sorpresa por la presunta falta de presentación de legajos de infraestructura por parte de la presidencia del Consejo Escolar durante el año pasado. La nota aludida de ‘Semanario Extra’ es suficientemente ilustrativa para describir la situación de esa omisión administrativa además de la falta de fondos por parte del municipio.

La consejera Prait, ingresada al cuerpo en diciembre de 2025, dijo que “le solicitaba información porque se hablaba que el Fondo Educativo (FE) el año pasado fue destinado un 5 por ciento, cuando en realidad es como mínimo un 40 por ciento. Era nuestra incertidumbre”. El pedido de informes que pasó por Mesa de entradas no ha tenido respuesta aún.

Para Rodoni “el conocimiento del FE nació de una necesidad nuestra, de nuestro bloque” Y tras cartón explicó su traspaso desde el bloque del PRO al de La Libertad Avanza. “Uno de los motivos por los que me fui fue que el Honorable Tribunal de Cuentas lo sancionó a Barroso, la sancionó a Gentile, durante dos años consecutivos, porque no se cumplió la rendición del FE. La ley establece que, como mínimo el 40 por ciento tiene que estar destinado a infraestructura escolar. Durante dos años escuchábamos ‘no hay plata’, ‘no pidan etc. Me sentía decepcionado por ser parte. Cuando se forma parte de un gobierno no hay posibilidades; lo que queda es irte o pasarte a otra banca. En ese momento, el año pasado, todos pertenecíamos al mismo partido político, era aceptar lo que tenes o pensar como seguís luchando desde adentro para que todo se transparente; esperé, la posibilidad se dio y es ahora donde me encuentro cómodo (se refiere a LLA)”.



En cuanto al conocimiento del estado de escuelas de todo el distrito manifestaron estar programando visitas con establecimientos de la ciudad y organizando reuniones con equipos directivos de las localidades, para conocer sus demandas. “Como consejeros escolares nosotros gestionamos los recursos y los bienes que son del estado provincial”. Para referirse al estado de las escuelas las calificó como “malo; se nota un deterioro que no es de estos dos años, son edificios muy viejos” (Rodoni) y “que nunca tuvieron mantenimiento”(Prait).

“El Fondo Educativo depende del municipio y lo que pasa por Consejo Escolar lo manejamos nosotros allí, porque a veces se confunde como en el caso de la Escuela Secundaria N ° 8, que se menciona al Consejo Escolar cuando en realidad es una obra que depende del municipio” dice Norma Prait.

“El municipio debería habernos comunicado formalmente tanto al Consejo Escolar como a la Escuela que la obra había cambiado y por qué digo esto? Porque el fondo no sale del Consejo Escolar pero el legajo sí, elaborado por las inspectoras y arquitectas que trabajan dentro del Consejo Escolar, no dependen de él, pero trabajan ahí y la presidenta del Concejo, Valeria Maidana trabajaba codo a codo con ellas y estaba sabiendo de ese legajo. Por eso si bien ese legajo, ese expediente, lo licitó el municipio, la confección del mismo salió del Consejo Escolar, por lo tanto, corresponde que si el ejecutivo da de baja un legajo corresponde enviarnos una notificación diciendo que se cambiaron las condiciones y porque todas las obras -por más que el dinero venga por el FE- el control lo tiene que hacer el Consejo Escolar porque pasan a ser del estado provincial bajo control de este. En resumen, el organismo que administra protege y cuida los recursos del edificio escolar es el Consejo Escolar. El municipio debería haberse manejado de una forma ordenada”, agregó Leonardo Rodoni.

