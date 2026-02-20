Reclamos de LLA por fondo educativo en obras escolares





En un clima de creciente incertidumbre institucional, los consejeros escolares del partido bonaerense de Nueve de Julio elevaron esta semana un pedido formal de informes ante la intendenta municipal, la Dra. María José Gentile. Fue en un encuentro, el miércoles 18, que tuvo como eje central la rendición de cuentas del Fondo Educativo correspondiente al ejercicio 2025 y el detalle de las obras de infraestructura escolar ejecutadas en el distrito.

En un comunicado emitido en el dia de hoy, el bloque de La Libertad Avanza expuso que los representantes de dicho espacio manifestaron su asombro ante la presunta falta de presentación de legajos de infraestructura por parte de la presidencia del Consejo Escolar durante el año pasado. Según el mismo comunicado, esta omisión administrativa contrasta con los reclamos públicos de la gestión del Consejo, que anteriormente había justificado la falta de avances en las escuelas alegando una carencia de recursos financieros por parte del Ejecutivo Municipal.

Desde el sector libertario se hizo especial hincapié en la necesidad de dar cumplimiento estricto a la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N.º 26.075. El bloque subrayó que la transparencia en el manejo de estas partidas es fundamental para garantizar que los edificios escolares del partido se encuentren en condiciones edilicias adecuadas para el desarrollo del ciclo lectivo de niños y adolescentes.

Finalmente, el pedido de informes extendió su alcance hacia un anuncio previo de la administración municipal relacionado con la siembra de banquinas en el distrito. Los consejeros solicitaron precisiones sobre la metodología de implementación de este proyecto, dado que se había prometido oportunamente que un porcentaje de la recaudación obtenida de dicha actividad sería destinado de forma directa a las arcas del Consejo Escolar.