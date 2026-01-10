Pymes: Cómo prepararse para el financiamiento

El mercado financiero global comienza a mostrar señales positivas para la Argentina, lo que abre una ventana estratégica para las empresas. Sin embargo, no todas las pymes están listas para aprovecharla. La clave está en la preparación, la gobernanza sólida y un enfoque claro hacia la sostenibilidad.

Desde la victoria electoral de Javier Milei, el mercado financiero argentino experimenta una euforia renovada que hacía años no se veía. Las expectativas cambiaron rápidamente, y con ello, el interés por Argentina volvió. Las grandes empresas ya están aprovechando esta coyuntura para acceder a financiamiento internacional a tasas más atractivas, pero muchas pymes siguen al margen del proceso, observando desde lejos.

El fenómeno de las grandes emisiones y las pymes ausentes

Las grandes corporaciones argentinas ya capitalizaron este nuevomomento: Tecpetrol,YPF y Pampa Energía emitieron bonos por cientos de millones de dólares, enviando un mensaje claro al mercado global: los inversores están dispuestos a financiar proyectos argentinos, siempre que haya balances sólidos, estrategias claras y un plan creíble.

Sin embargo, mientras las grandes empresas aceleran sus procesos de financiamiento, las pymes enfrentan una situación diferente. El mercado interno sigue debilitado, el consumo está estancado, y muchos pequeños empresarios están más preocupados por mantener sus operaciones que por buscar crecimiento. Aun así, el contexto global puede ofrecer una oportunidad única, pero solo para aquellos que estén bien preparados.

Es cierto que las tasas internacionales de crédito aún son altas y el camino hacia la recuperación económica será largo y gradual. Pero también es cierto que si las condiciones externas mejoran y el financiamiento internacional se vuelve más accesible, las pymes que no estén preparadas perderán una oportunidad clave.

La liquidez internacional, cuando se materialice, no llegará sola: la competencia por el capital será feroz y los requisitos serán más exigentes. El capital que busca ingresar a mercados emergentes, como el argentino, no solo evalúa el riesgo financiero, sino también el riesgo integral. Esto incluye la gobernanza corporativa, el cumplimiento de normativas ambientales, sociales y de gestión de riesgos. Sostenibilidad es una condición esencial para acceder a ese capital.

En este sentido, el mercado de finanzas sostenibles ya ha dado señales claras de que Argentina está recibiendo atención por este tipo de inversión. Según un informe del Mapeo de Inversión de Impacto 2023–2024 de la Universidad Austral y la Fundación Alimentaris, el sistema bancario local ha otorgado más de 120.000 créditos sostenibles, y el mercado ha movilizado más de US$1.000 millones en bonos verdes, sociales y sustentables. A pesar de la crisis, Argentina concentra el 14% de la inversión de impacto en América Latina, lo que demuestra que el capital que sigue fluyendo en el país es el que prioriza el impacto y la gestión responsable.

Esto coloca a las pymes argentinas en una posición estratégica. Si logran demostrar su compromiso con la sostenibilidad, con datos y documentación clara, tendrán una ventaja competitiva real sobre aquellas que no lo hagan.

El dilema de las pymes: liquidez o crecimiento

Uno de los principales dilemas para las pymes argentinas es cómo equilibrar la necesidad inmediata de liquidez con el crecimiento a largo plazo. Las empresas deben decidir si se enfocan solo en sobrevivir en un contexto económico complejo o si se preparan para el futuro, orientándose hacia un crecimiento que las haga competitivas cuando el financiamiento se vuelva accesible. Para esto, deben ordenar sus finanzas, medir su impacto social y ambiental, profesionalizar su gestión y demostrar transparencia.

El mercado financiero global está mirando a Argentina, y si el proceso de estabilización sigue avanzando, las oportunidades de financiamiento comenzarán a aparecer. Sin embargo, esas oportunidades no esperarán. En el momento en que el capital toque la puerta, las pymes tendrán que estar listas para responder. No es el momento de esperar, sino de actuar ya para estar bien posicionados cuando la liquidez finalmente llegue.