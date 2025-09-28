Pueblada por las inundaciones en 9 de Julio

La drámatica realidad hídrica del Partido empieza a pesar y la paciencia a agotarse. Para este lunes 29 a las 10 de la mañana se espera una «pueblada» en la municipalidad de 9 de Julio. Vecinos, productores de las localidades se van a concgregar a las puertas del palacio municipal para reclamar, segun expresa el flyer convocante, caminos transitables y respuestas urgentes a la situación hídrica. Fuentes consultadas de la organización, esperan gente de Naón, de French, de La Niña, 12 de octubre. No se descarta presencia de otras localidades.