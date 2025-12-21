Primer vistazo oficial a “Avengers:Doomsday”

Marvel Studios ha puesto en marcha una de las campañas de marketing más ambiciosas y herméticas de su historia con el lanzamiento mundial del primer teaser de Avengers: Doomsday. El debut oficial tuvo lugar este 18 de diciembre de 2025, coincidiendo estratégicamente con el estreno en cines de Avatar: Fuego y Cenizas. Bajo la dirección de los hermanos Russo, la productora ha optado por una distribución exclusiva en salas de cine, buscando revitalizar la experiencia de la pantalla grande y combatir la inmediatez de las filtraciones en redes sociales.

El teaser o avance (no es un trailer), de aproximadamente un minuto y medio de duración, ha confirmado el regreso de Chris Evans, que retoma su papel como Steve Rogers. El adelanto presenta una faceta inédita del personaje, mostrándolo en un entorno doméstico y rural donde se le ve cuidando a un bebé, lo que ha disparado múltiples teorías sobre las líneas temporales y el legado del Capitán América original tras los eventos de Endgame. El teaser concluye con una contundente placa que reza «Steve Rogers regresará», acompañada de un reloj en cuenta regresiva que marca exactamente un año para el estreno mundial.

Esta estrategia publicitaria no se detendrá aquí, ya que Marvel tiene previsto lanzar un total de cuatro avances diferentes de forma escalonada. Según el cronograma previsto, cada jueves se revelará una nueva pieza centrada en distintos pilares del multiverso, incluyendo posiblemente vistazos a los Cuatro Fantásticos y a los Thunderbolts. El objetivo es construir una narrativa progresiva que culmine en el enfrentamiento contra el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., cuya presencia es el eje central de esta nueva etapa que busca devolver al estudio a su época dorada de recaudación y crítica.

El impacto en la industria ha sido inmediato, consolidando a Avengers: Doomsday como el evento cinematográfico definitivo para 2026. Al vincular los adelantos de forma exclusiva a las funciones físicas de otros grandes éxitos de taquilla, Disney y Marvel refuerzan su compromiso con los exhibidores y crean un sentido entre los espectadores que solo se puede experimentar en el cine.