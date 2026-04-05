Primer titulo ATP para Mariano Navone

Por Redacción Extra Digital

Como no podia ser de otra manera, Mariano Navone se consagró campeón en ATP 250 de Bucarest (Rumania) en una final intensa, disputada y muy peleada, venciendo al español

Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5.

No es una victoria más para el nuevejuliense. Es nada más y nada menos que su primer titulo ATP que, además, lo catapulta nuevamente a ser un Top 50 en el ranking mundial desde mañana lunes.

Hace poco más de un mes, el panorama de Navone era diferente, no se encontraba con su juego, estaba estancado. El golpe de timón del cambio de entrenador sin duda fue efectivo y, desde entonces, la mano del «Luli» Mancini empezó a acomodar todo el talento y el potencial del nuevejuliense.

Indian Wells y Miami fueron la puesta a punto, el titulo en Domincana fue la primera sonrisa y ahora, este triunfo en Rumania, la confirmación que el camino elegido es el correcto. Llegaron los resultados, no solo los deportivos sino la mejora y solidez de los puntos fuertes del juego de Navone sumado al desbloque mental que le permite potenciar la confianza en sus capacidades.



Una victoria que llegó en un momento clave, por nivel de juego y confianza, para que Mariano Navone encaré de la mejor manera el caminito de la gira europea de polvo de ladrillo que tendrá su cenit en Roland Garros.