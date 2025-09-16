Presupuesto 2026: Entre el equilibrio fiscal y «lo peor ya pasó»

En cadena nacional, el Presidente Javier Milei anticipó algunos lineamientos del proyecto presupuestario. Afirmó que aumentará el gasto en educación, salud y jubilaciones por encima de la inflación. Tras el discurso, hubo cacerolazos en distintos barrios.

El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional este lunes para presentar algunos ejes del Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso, y reafirmar su compromiso con el equilibrio fiscal como principio rector de su gobierno. Aunque el mensaje no incluyó anuncios concretos ni detalles del proyecto, insistió en que «el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio fiscal».

En un tono menos confrontativo que el habitual, el mandatario aseguró que “lo peor ya pasó” y sostuvo que el nuevo presupuesto “aumentará el gasto en educación, salud y jubilaciones por encima de la inflación”. Según explicó, el 85% del presupuesto estará destinado a “capital humano”, incluyendo partidas para universidades, pensiones por discapacidad y prestaciones sociales.

“Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Todos hemos hecho esfuerzos para salir del pozo. El camino es arduo, pero el rumbo es el correcto”, afirmó. También pidió “no aflojar” y “hacer que el esfuerzo valga la pena”, aunque no cerró su discurso con el clásico “¡Viva la libertad, carajo!”, ni mencionó al kirchnerismo, una rareza en sus intervenciones públicas.

Sin embargo, luego del mensaje presidencial —que duró poco más de 15 minutos— se registraron cacerolazos en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, incluyendo Recoleta, Caballito, San Telmo y Lugano.

Entre los datos que Milei destacó figura el incremento del 5% real en jubilaciones, un 8% en educación y un 17% en salud. También mencionó un aumento del 5% por encima de la inflación para pensiones por discapacidad. En un intento por mostrar un acercamiento a los gobiernos provinciales, el Presidente aseguró que el Presupuesto 2026 incluirá por primera vez un régimen de “extinción de obligaciones recíprocas” con las provincias, y reiteró su voluntad de trabajar con gobernadores, diputados y senadores “que quieran una Argentina distinta”.

La mención ocurre en medio de una creciente tensión con las provincias, tras el veto presidencial a la ley que buscaba coparticipar automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). No obstante, en paralelo al discurso, el Gobierno firmó ATN por $12.500 millones para cuatro provincias consideradas “aliadas”.

Sin presentación formal

A diferencia de lo que marca la tradición, Milei no presentó el proyecto de presupuesto ante el Congreso ni brindó una conferencia posterior. El contenido completo del documento, al cierre de esta nota, aún no había sido difundido oficialmente, lo que generó incertidumbre entre economistas y legisladores.

Horas después de grabar el mensaje en la Casa Rosada, el mandatario se trasladó a la residencia de Olivos y partió hacia Paraguay, donde participará de una nueva cumbre de la CPAC, espacio regional de la derecha conservadora.