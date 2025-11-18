Presupuesto 2026: El endeudamiento, el mayor obstáculo para Kicillof

El gobierno provincial confía en aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva con mayoría simple, pero necesita dos tercios para autorizar nueva deuda. Las negociaciones con la oposición avanzan mientras perdura la tensión interna en UxP y el Gobierno advierte por el impacto del recorte de fondos nacionales.

Esta semana, la Legislatura bonaerense comenzará el tratamiento del Presupuesto 2026,, Ley Impositiva y el pedido de Endeudamiento enviados por el Poder Ejecutivo. Con el inicio del trabajo en comisiones, el Gobierno busca acelerar las negociaciones para avanzar con un paquete clave en un año atravesado por la caída de recursos y las tensiones fiscales derivadas del recorte de fondos nacionales.

En la previa al debate parlamentario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, remarcaron en conferencia de prensa que las tres leyes constituyen herramientas centrales para sostener el funcionamiento del Estado, asegurar la continuidad de las obras públicas y brindar previsibilidad financiera a los municipios. Ambos funcionarios insistieron en que la provincia necesita un marco presupuestario aprobado para planificar gastos y evitar interrupciones en áreas sensibles.

El paquete económico proyecta un gasto total de $43 billones, incorpora una baja nominal en la patente y no prevé incrementos reales en el resto de los impuestos. Además, solicita autorización para un endeudamiento equivalente a más de USD 3.000 millones, orientado a refinanciar pasivos y garantizar la continuidad de las obras de infraestructura en toda la provincia.

Después de que la semana pasada las iniciativas elevadas por el gobernador Axel Kicillof tomaran estado parlamentario, la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados dará mañana, desde las 14, el puntapié inicial a la discusión formal, en un contexto donde las negociaciones con la oposición avanzan en paralelo a las tensiones internas dentro del peronismo.

El Ejecutivo aspira a que los proyectos obtengan dictamen de comisión sin grandes cambios para poder llevarlos al recinto el 26 de noviembre -o, en su defecto, el 3 de diciembre- antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. En el gobierno consideran que así será más fácil negociar con partidos como el PRO, la UCR o los libertarios dialoguistas.

Pero el camino aparece condicionado no sólo por las demandas de la oposición, sino también por la postura que adopten otros miembros del peronismo dentro de la bancada de Unión por la Patria (UxP).

Mayoría simple asegurada, pero el endeudamiento complica

En Diputados, distintos bloques coincidieron en diálogo con Ámbito en que el punto más delicado del paquete económico es el pedido de endeudamiento. A diferencia del Presupuesto y la Ley Impositiva -que requieren mayoría simple- la autorización para tomar deuda necesita dos tercios en ambas cámaras. Con 37 diputados y 21 senadores, Unión por la Patria está lejos de ese umbral y depende de sumar aliados.

El titular del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, sostuvo que trabajan para reunir esos apoyos y admitió que el capítulo del financiamiento aún demanda una discusión puntual, porque incluye varios créditos externos y la emisión de letras. Destacó la inclusión del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, aunque reconoció que «algunos intendentes consideran que no es suficiente».

En la UCR + Cambio Federal plantearon que ese fondo debe tener características más previsibles: un monto fijo, libre disponibilidad y un cronograma de pagos, sin depender del porcentaje del endeudamiento que finalmente se apruebe. Además, reclamaron que la discusión incluya la cobertura de vacantes en la Suprema Corte y en organismos de control, que consideran una deuda institucional.

La Libertad Avanza adoptó la postura más rígida: no avalará nuevo endeudamiento si se destina a gastos corrientes y condicionó cualquier apoyo a garantizar equilibrio fiscal, reducción del gasto y déficit cero.

En posiciones intermedias se ubicaron bloques como Somos, Unión y Libertad, Nuevos Aires y la Coalición Cívica-ARI, quienes admitieron la necesidad de contar con un Presupuesto, pero pidieron revisar cuestiones menores relacionadas con los tributos provinciales.

Con este cuadro, el nudo es claro: mientras el Presupuesto y la Impositiva podrían avanzar con apoyo dialoguista, el endeudamiento sigue condicionado a dos demandas: transformar el Fondo de Inversión Municipal -hoy ligado al 8% de la deuda solicitada- en un fondo fijo, de libre disponibilidad y actualizado por inflación, y cubrir vacantes en la Suprema Corte y en organismos clave como el Banco Provincia, el Tribunal Fiscal de Apelaciones, la Tesorería, la Subprocuración y el Consejo General de Cultura y Educación.

La interna peronista, el factor silencioso

Más allá del vínculo con la oposición, la mirada del Poder Ejecutivo está puesta en cómo se moverá La Cámpora dentro del bloque justicialista. Es que el sector que responde a la expresidenta Cristina Kirchner viene expresando -pública o reservadamente- reparos a determinas cuestiones de las iniciativas.(Ámbito Financiero)