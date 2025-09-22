Prestadores de discapacidad en PBA exigen a Kicillof respuestas urgentes

El pasado viernes 19, representantes de prestadores de servicios para personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires entregaron un petitorio al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y al presidente de IOMA, Homero Giles.

El documento exige dos puntos clave:

– Aumentar los aranceles de las prestaciones de discapacidad para igualarlos al valor nomenclador nacional

– Aplicar de inmediato la ley de emergencia para el sector, propuesta por la oposición a nivel nacional.

Los prestadores denuncian la falta de servicios adecuados por parte de IOMA, que actualmente paga la mitad del valor nomenclador nacional y acumula atrasos de seis a siete meses. Advierten que si no obtienen una respuesta favorable, movilizarán a las familias y prestadores en una concentración frente a la Gobernación el próximo 2 de octubre a las 11 horas. El sector exige acciones concretas en lugar de promesas para garantizar la atención de las personas con discapacidad.