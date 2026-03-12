Preparativos para la carrera anual de 9 de Julio

Los participantes pueden anotarse a las carreras en Athlon (Robbio y Cavallari) y en otros puntos estratégicos ubicados en las ciudades aledañas. También, por vía digital. Toda la información está en el perfil de Instagram de la carrera (21knuevedejulio). Los valores son de 35.000 para los 7km y 45.000 para los 21km. Hay un cupo limitado de 950 remeras, producto que este año tuvo algunas mejoras.

Tanto la largada como la llegada serán en la esquina de la Plaza Belgrano y el circuito es el mismo que el de los años anteriores que, tal como explicaron los protagonistas, está homologado. Por lo tanto, cualquier tipo de marca o récord tendrá validez. Además, desde la organización tuvieron la iniciativa de ofrecer un 2×1 en la inscripción para estudiantes de nivel secundario y el colegio que tenga más alumnos anotados recibirá como premio materiales para utilizar en las clases de Educación Física.