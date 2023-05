Preocupa la lenta comercialización de soja y de maíz

Pese a disponer del dólar soja, el ritmo de ventas a precio de los productores es mínimo. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral explica que “no llega al 10%, contra el 12% del año pasado que fue lento y 15% promedio histórico”.

Al respecto del comportamiento en el mercado local, Romano indica que la recolección de maíz y soja “sigue muy lenta”.

“El arribo de mercadería a puerto más lento, indica que mucho grano queda en los campos o acopios. Y la comercialización sigue muy retrasada”, profundiza

Romano, al evaluar las causas de la lentitud agrega que “el dólar agro sigue sin traccionar ventas de productores, que esperaban valores más altos, especialmente por la mala campaña. Pero la situación internacional conspira contra los mismos”.

Romano también explicó que las bajas liquidaciones impulsaron al gobierno a avanzar con girasol, “que está cosechado casi en su totalidad y, los productores esperaban mejores precios para vender”.

“La cebada, que se levantó hace rato, espera mejores precios y hay stocks guardados. El sorgo no logró despegar ante la falta de embarques en el corto plazo, pero no se descartan mejoras en el pecio”, añade.

Por otro lado, suma que comenzó a despertarse el interés por soja nueva, pero según sus palabras “un poco tarde”.

El mercado que comenzó en los 380 USD/tt ya está por debajo de los 350. “Veíamos venir esto y alertábamos tomar cartas en el asunto. Pero ¿estamos a tiempo? En soja local sí, Chicago ya ajustó mucho pero localmente nos quedamos caro, y esto no puede durar para siempre. En maíz quizás no tanto, pero no debemos faltarle el respeto a precios por encima de 200 abril cuando se viene mucha oferta tanto de este como para el ciclo próximo”, considera.

En tren de recomendaciones, Romano manifiesta: “iríamos con piso y techo soja noviembre, y maíz diciembre, poniendo pisos cerca del precio de mercado actual. Venderíamos agresivamente soja nueva Argentina, y en menor medida maíz. Los precios del trigo parecen algo bajos, por lo que esperaríamos”(Noticias AgroPecuarias).