Precios mayoristas: 1,6% de suba en noviembre

El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en noviembre un aumento del 1,6% respecto del mes anterior, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación mensual se explicó por una suba del 1,8% en los productos nacionales, parcialmente compensada por una baja del 0,6% en los productos importados.

Dentro de los productos de origen nacional, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron los productos agropecuarios (0,51%), los productos refinados del petróleo (0,41%), los alimentos y bebidas (0,30%) y el rubro de vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21%). En contraste, la principal incidencia negativa correspondió al petróleo crudo y gas (0,55%), que mostró una caída mensual significativa.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, mostró en noviembre una suba del 1,3%. Este comportamiento también respondió al aumento de los precios de los productos nacionales, que avanzaron 1,4%, mientras que los productos importados retrocedieron 0,5% en el mismo período.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales, registró un incremento mensual del 1,4%. El resultado estuvo vinculado con una baja del 0,4% en los productos primarios y a un aumento del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.