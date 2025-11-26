Peronismo: ¿Renovarse o Desaparecer?

El peronismo atraviesa una encrucijada histórica. Si el espacio fundado por Juan Domingo Perón quiere alejarse definitivamente del poder, está siguiendo el camino correcto. Pero si pretende recuperarlo, será necesario tomar decisiones fundamentales. Sin un liderazgo unificado, sin un recambio de figuras representativas, y sin una reflexión profunda sobre los aciertos y errores del pasado, las derrotas electorales seguirán siendo una constante. Es más, el riesgo de una lentísima extinción del peronismo no puede descartarse, un fenómeno que ha sucedido con otros partidos políticos que, por no adaptarse a los nuevos tiempos, han quedado atrás.

Hoy, hay quienes ya han abandonado el barco y otros que están considerando hacerlo. Pero no todos están dispuestos a dejar atrás su historia. Algunos, en lugar de irse, pretenden romper con la estructura actual para desplazar a Cristina Kirchner del centro de la escena y retomar una identidad más próxima a la tradición histórica del peronismo, distanciándose de La Cámpora.

La pregunta que se hacen varios dirigentes del peronismo es si ha llegado el momento de que figuras como Axel Kicillof y otros referentes ya desencantados con Cristina Kirchner tomen las riendas del partido. ¿Deberían desplazarla a ella y a su hijo, Máximo Kirchner, del Partido Justicialista bonaerense y comenzar a construir una alternativa fresca y moderna? ¿Es posible que el «partido del poder» siga siendo un referente si no logra deshacerse de los estigmas de su pasado ni enfrenta con éxito a figuras ajenas al establishment político, como Javier Milei? O peor aún, ¿es suficiente con esperar que el actual gobierno fracase, y que la suerte y los astros jueguen a favor del regreso del peronismo?

Cristina Kirchner, por su parte, es consciente de que con su liderazgo no alcanzará para recuperar el poder en el corto plazo. Sin embargo, sostiene que sin ella y el núcleo de su base de votantes, el peronismo estaría condenado a la irrelevancia. Kicillof, por su parte, comparte el diagnóstico, pero no está dispuesto a seguir bajo la sombra de Cristina. El gobernador bonaerense considera que los próximos años deben ser de construcción de una alternativa federal y diversa, que abarque no solo a los peronistas de distintas vertientes, sino también a los sindicatos, organizaciones sociales, y a los intendentes y gobernadores que, al menos, compartan una condición: no ser antiperonistas.

Un colaborador cercano a Kicillof expresa que, aunque es cierto que los caminos de Cristina y Axel se han distanciado, la intención del gobernador no es la de romper con el kirchnerismo, sino de reconstruir desde adentro. El gobernador apuesta a una estrategia positiva, como lo demostró en las elecciones provinciales de septiembre, en las que logró sostener la unidad en la provincia a pesar de las tensiones internas.

Quizás la clave del futuro del peronismo resida en Cristina Kirchner. Si ella aceptara que su figura, para bien o para mal, ha llegado a ser una limitación para recuperar el voto independiente y ampliar el espectro electoral, podría ser el momento de ceder la centralidad política. Un acto que no necesariamente implicaría la desaparición de su legado, sino que podría ser un paso hacia su propio futuro político, esperando que el próximo gobierno no sea ni de Milei, ni antiperonista.

A quienes la conocen bien les resulta difícil imaginar que Cristina tome una decisión de este tipo. Su ADN político la lleva a resistir el paso atrás, a mantenerse como figura protagónica. Sin embargo, quienes creen que su figura impide un retorno del peronismo al poder podrían estar, quizás, haciendo un favor al movimiento. Si el peronismo no consigue un cambio de liderazgo, es probable que se quede atrapado en un círculo vicioso de fracaso electoral y aislamiento político.

La batalla interna está servida, y con ella, el futuro del peronismo. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un partido, sino la capacidad de adaptarse o extinguirse. Queda por ver si la renovación interna será posible, o si el legado de Perón terminará cediendo ante las tensiones de un movimiento que ya no parece encontrar su lugar en la política argentina contemporánea.