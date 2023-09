Pergamino: En menos de un año se registraron 23 suicidios entre jóvenes y adolescentes

Una de las situaciones más preocupantes del último año en Pergamino, está relacionada con los recurrentes suicidios. Y en muchos casos, quienes deciden quitarse la vida son jóvenes e incluso adolescentes. Frente a esta problemática, son varios los Organismos No Gubernamentales (ONG) que advirtieron la situación y hasta intentaron colaborar con el Municipio, poniéndose a disposición para trabajar sobre la grave problemática ofreciendo distintas propuestas. La psicóloga social y diplomada en suicidiología, María Castillo, se refirió al alto índice de casos en nuestra ciudad. “No es algo que le interese como política pública al intendente», afirmó.

Sin embargo y por distintos motivos, el Gobierno Municipal desestimó los proyectos, pero tampoco aborda el flagelo, que arroja cifras alarmantes para un distrito como Pergamino. “Es un número que alarma, que asusta. Te puedo decir que desde septiembre de 2022 a la fecha, he registrado 23 suicidios consumados en adolescentes”, reveló la psicóloga social y diplomada en suicidiología, María Castillo a Pan&Circo de RADIO MÁS (FM 106.7).

“Cuando nosotros hablamos de adolescentes en suicidiología planteamos a la adolescente hasta 35 años y realmente es alarmante porque una se pregunta: ¿Qué está pasando?¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué nos está pasando a todos?”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que “no es algo que le interese como política pública al intendente (Javier Martínez) todo esto que está sucediendo. De hecho, he tenido una reunión donde hemos podido compartir y donde le he contado lo que estudié en mi diplomatura y ver cómo podemos articular para generar dispositivos nuevos, que no se conocen, diferentes maneras de trabajar con los jóvenes”.

La profesional añadió que “uno siempre está acostumbrado a transmitirle al joven, vamos a charlar de prevención del suicidio, entonces, constantemente, está instaurando en el joven la palabra. “Hay un patrón de comportamiento y quiero diferenciar algo: las autolesiones con el suicidio o intento suicida”.

Por último, la especialista agregó. “porque también hoy por hoy nos encontramos con muchos chicos con autolesiones, que se cortan, el famoso cutting y que se cortan no con la idea de suicidarse; se cortan diferentes partes del cuerpo generando un dolor en ellos, pero anestesiando el mayor dolor que puede ser depresión, bullying u otros 20 mil factores”, explicó María Castillo. (InfoGEI)Ac

