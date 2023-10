Pehuajó: una mujer asfixió a su madre postrada en una cama hasta matarla

Una mujer de 47 años asesinó a su mamá de 82 y luego llamó una ambulancia. Habría confesado el crimen luego de que los médicos descartaran una posibilidad de suicidio. La anciana, que vivía postrada en cama, fue hallada con una bolsa de nylon en la cabeza y un pañuelo en la boca.

Una mujer fue encontrada asesinada en su casa en la localidad bonaerense de Pehuajó, y los investigadores siguen la pista de un conflicto familiar. La hija de la víctima, de 47 años, habría confesado el crimen y quedó detenida. La víctima de 82 años, que se encontraba con problemas de salud y postrada en una cama, fue asfixiada con una almohada por su hija.

En dialogo con el portal local Noticias, el comisario César Arvizu, manifestó que una mujer llamó una ambulancia por un presunto suicidio de su madre, quien se encontraba sin vida en la cama. La víctima fue identificada como María Ester Suquía, de 82 años, en tanto su hija Graciela Emilse Rubino fue trasladada a una dependencia policial para ser alojada hasta que sea trasladada a una unidad penitenciaria.

En conferencia de prensa, el comisario indicó que «se tomó participación a raíz de un llamado telefónico, alrededor de las 11:30 horas, donde nos dan cuenta que en un domicilio de Alem 118 se encontraba una persona de sexo femenino sin vida.

“Cuando se constituye el personal policial, constata que esta mujer, que resulta ser María Ester Suquía, de 82 años de edad, se encontraba en una habitación, en una cama de una plaza, recostada de posición cúbito dorsal, con parte de su rostro tapado con bolsa de nylon”, confirmó Arvizu.

«A raíz de eso, se preserva el lugar del hecho, donde se encontraba su hija, una persona de sexo femenino que manifiesta en primera instancia que para ella se trataba de un suicidio, ya que esta mujer, la víctima, había en otra oportunidad intentado quitarse la vida» indicó el comisario.

“Al comenzar con las pericias surge cierto indicio que nos da a entender a primera impresión que la hija de la persona fallecida, podía tener algún tipo de participación y vinculación con el hecho que estábamos investigando” expresó el comisario de la Policía Comunal.

“A raíz de ello, se procedió a la aprehensión de esta persona femenina, la cual queda a disposición del doctor Caldentey, aprehendida por el delito de Homicidio Calificado”, describió.

En cuanto al llamado que la hija realiza luego del episodio, el comisario aclaró que “el primer llamado que existe de la casa y del entorno familiar es al servicio médico de emergencia. A raíz de eso, la constatación que realiza el médico que interviene en primera instancia, donde resulta dudosa la circunstancia en que fue hallado el cadáver, es que ahí nos dan aviso a nosotros y, bueno, a partir de ahí tomamos participación y se hace todo el despliegue de todas las policías que en este caso deben participar en un hecho de esta magnitud”.

“La mujer fallecida, de 82 años, fue hallada con una bolsa de nylon en su rostro, un pañuelo en su boca y, si bien la cabeza de la persona fallecida se encontraba depositada sobre una almohada, al costado había un almohadón que creemos que también tiene que ver, que puede haber sido utilizado como mecanismo de asfixia para provocar el deceso de la persona”, especificó el comisario.

Al ser consultado por los periodistas sobre un intento de suicidio que previamente habría cometido la persona asesinada, y por la cual estuvo internada en el hospital municipal tiempo atrás, Arvizu remarcó que “la Policía no fue convocada antes de este hecho, pero sí surge de declaraciones que se tomaron a vecinos y al personal doméstico, porque era una familia muy hermética, tomamos conocimiento de que había un ingreso al hospital, anteriormente, por una posible tentativa de suicidio de la persona que hoy se encuentra fallecida. Todavía no recibimos el informe detallado de historia clínica de los organismos que estamos mencionando”, sostuvo.

“Tal vez se trata de un caso donde puede haber algún tipo de complicación de salud mental. No soy especialista para hacer un análisis profundo en eso, pero la reacción de la mujer detenida no es normal en este tipo de casos. No había ningún tipo de impacto por el hecho, no estaba la persona congojada, conmovida ni shockeada por la muerte de su madre” remarcó el comisario al finalizar la conferencia de prensa. (InfoGEI) Mg