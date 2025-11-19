PBA: presupuesto si, endeudamiento en duda

El gobernador Axel Kicillof logró este martes un importante avance en la Legislatura bonaerense con la aprobación de los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva para 2026, pero no pudo alcanzar el consenso necesario para la Ley de Financiamiento, clave para la estrategia económica del Ejecutivo. Esta ley, que habilitaría al gobierno a endeudarse en hasta 3.034 millones de dólares, quedó en suspenso tras no conseguir la mayoría especial que requería. En una clara señal de tensión política, Kicillof advirtió que las tres leyes son imprescindibles para enfrentar la crisis económica y las políticas del gobierno de Javier Milei. “Necesitamos las tres leyes para no poner en riesgo la obra pública, ni la inversión en salud y educación”, enfatizó, haciendo un llamado a la unidad dentro de su propio bloque y al diálogo con la oposición.

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Juan Pablo De Jesús (Unión por la Patria), logró dictaminar con los votos de los legisladores del oficialismo el Presupuesto y la Ley Impositiva, que ahora pasarán al recinto para su aprobación final. Sin embargo, la Ley de Financiamiento, que es considerada la pieza clave del paquete económico, no logró avanzar debido a la falta de acuerdo con la oposición, que se negó a darle el visto bueno. Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera (FR), destacó el avance de los dos proyectos, aunque reconoció que “el financiamiento no logró el consenso necesario”. Guerrera aseguró que el oficialismo continuará trabajando para acercar posiciones y evitar un corte en las inversiones, especialmente en obras públicas, salud y educación.

Por su parte, Kicillof insistió en que la Ley de Financiamiento es vital para poder refinanciar la deuda heredada del gobierno de María Eugenia Vidal y evitar que los vencimientos impidan cumplir con los compromisos fiscales. En este contexto, el gobernador subrayó que el proyecto de ley de endeudamiento tiene como objetivo asegurar el pago de la deuda pública, sin aumentar la carga sobre los bonaerenses.

La oposición, integrada por los bloques de la UCR, PRO, Coalición Cívica y Somos Buenos Aires, presentó un dictamen de minoría con una serie de modificaciones que exigen para acompañar el proyecto. Entre los cambios propuestos se destacan la creación de una Oficina de Presupuesto similar a la del Congreso Nacional, la eliminación del adicional de Policía que deben pagar bancos y clubes, y la limitación en el incremento del inmobiliario urbano para terrenos baldíos. También piden una bonificación del 25% en el inmobiliario rural para los damnificados por las inundaciones de este año.Además, la oposición solicitó la eliminación de impuestos a las billeteras virtuales y la anulación de un adicional sobre las cargas portuarias, implementado excepcionalmente en 2020 y que aún sigue vigente. Una de las propuestas clave de la oposición fue la creación de un fondo fijo y actualizable de 600 mil millones de pesos para distribuir entre los 135 municipios, en lugar de atar los recursos a los niveles de endeudamiento de la Provincia, como establece el proyecto oficial.

El presidente del bloque de la UCR, Diego Garciarena, destacó que el endeudamiento debería priorizar a los municipios y subrayó que el no acuerdo sobre la Ley de Endeudamiento refleja las diferencias entre oficialismo y oposición, pero que “la postergación del tratamiento es una buena oportunidad para intentar un diálogo más fructífero”. El diputado de Somos Buenos Aires, Pablo Domenichini, también remarcó la importancia de escuchar las demandas de los municipios y reiteró que el dictamen opositor busca garantizar una ley “responsable, transparente y que ofrezca certezas tanto para los bonaerenses como para los gobiernos locales”. El tratamiento de la Ley de Financiamiento quedó postergado para el próximo martes, lo que podría abrir una nueva oportunidad para alcanzar un consenso entre el oficialismo y la oposición.