PBA: Alerta por casos de gripe aviar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA) activó protocolos de emergencia tras la confirmación de nuevos brotes de gripe aviar en tres puntos de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación emitiór una alerta epidemiológica para prevenir posibles contagios en seres humanos.

Los focos de infección fueron localizados en General Madariaga, Ranchos y Lobos. Según el reporte oficial, el primer indicio se detectó en aves silvestres, específicamente gansos y cisnes, en zonas de reserva. Sin embargo, la preocupación escaló rápidamente cuando los análisis de laboratorio confirmaron que el virus ha logrado infiltrarse en establecimientos de aves de corral, lo que representa un riesgo directo para la industria avícola de la región.



Las autoridades sanitarias subrayaron que la prioridad inmediata es contener la propagación del virus mediante el sacrificio de los animales afectados y el establecimiento de perímetros de seguridad de hasta siete kilómetros alrededor de los puntos críticos. En estos sectores, la movilidad de productos derivados de las aves ha quedado estrictamente restringida bajo supervisión oficial, en un intento por salvaguardar el status sanitario del país y evitar un impacto mayor en las exportaciones.

Paralelamente, se puso en marcha un sistema de monitoreo para todas aquellas personas que hayan estado en contacto directo con aves enfermas o muertas. Aunque no hay evidencia de transmisión a través del consumo de carne o huevos, los expertos advierten que la manipulación sin protección adecuada es la principal vía de riesgo. Los equipos médicos locales han recibido instrucciones de vigilar cualquier síntoma respiratorio o conjuntivitis en trabajadores rurales durante un periodo de diez días tras la exposición.

Mientras el SENASA intensifica las inspecciones, el gobierno insta a la población a evitar el contacto con aves que presenten comportamientos inusuales y a reportar de inmediato cualquier hallazgo de animales muertos en la vía pública o zonas rurales.