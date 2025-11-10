Patricia lanza su «División Palermo» con afiche del Tio Sam

Con estética del Tío Sam, Patricia Bullrich lanzó la carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA). En las redes compararon la iniciativa de la ministra con División Palermo.

«Dejamos de hacer División Palermo porque se hace sola», escribió Santiago Korovsky, el creador de la exitosa serie argentina que tiene dos temporadas.

El afiche tiene el rostro de Bullrich, que señala con el dedo al estilo del famoso dibujo del Tío Sam. El escudo de la carrera también tiene diseño y colores similares al que utiliza el FBI en EEUU.

En Twitter compararon el aviso de Bullrich con los cursos de detective por correo que se publicitaban Paturuzú. Otros apelaron a los memes de los Simpson: el saco de Marge en la inmobiliaria con la etiqueta de «ridícula», la patrulla vecina de Homero y la credencial del FBI de David Duchovny.

Hubo quienes respondieron con imágenes de Martillo Hammer o Boogie el aceitoso de Roberto Fontanarrosa. También hubo referencias a José Luis Espert o Lorena Villaverde por sus conexiones con el presunto narco Fred Machado y a la cadena Tostado, que pertenece a uno de los hijos de Bullrich.

Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que apuntan a jóvenes graduados universitarios que tengan «vocación para enfrentar el crimen organizado».

El curso tiene un entrenamiento intensivo que dura nueve meses sobre investigación criminal, tecnología aplicada y práctica policial. Quienes logren pasar el filtro se convertirán en subinspectores.

La intención del gobierno es formar personal que pueda intervenir en delitos complejos como narcotráfico, cibercrimen, lavado de dinero y trata de personas. (LaPoliticaOnline)