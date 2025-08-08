Paritarias: la Provincia ofreció un aumento en dos tramos, pero no convenció a los gremios estatales

La Provincia y los representantes de los principales gremios que reúnen a los trabajadores estatales retomaron este viernes las negociaciones paritarias y, aunque las autoridades bonaerenses hicieron una oferta formal, no lograron alcanzar un acuerdo. La reunión estaba pactada para las 15, pero finalmente se adelantó.

El Ejecutivo bonaerense mostró una propuesta de aumento en dos tramos, que incluía una mejora total del 3,2% a pagar en cuotas iguales del 1,6% en agosto y octubre. De esta manera, se pretendía alcanzar un incremento acumulado entre enero y octubre del 23,7%.

La oferta, sin embargo, fue considerada “insuficiente” por los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y descartada de plano. En ese marco, los líderes de ese sindicato presentaron una contrapropuesta con cinco demandas clave:

La incorporación de aumento en los 3 meses que abarca el tramo.

Un aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud.

La reubicación excepcional de una categoría.

El pase de todos los trabajadores temporarios a planta permanente.

El pase de becas de capacitación a beca de contingencia con fecha 11 de septiembre.

En la misma línea se pronunciaron, por su parte, los referentes de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

El primero de estos gremios hizo sus propios reclamos:

Otorgar un aumento excepcional en los viáticos, acorde a la realidad económica actual.

Convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes.

Implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.

Avanzar en el traspaso gradual de bonificaciones al sueldo básico, comenzando por la Bonificación 545/15.

Garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados.

Incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad.

Restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.

Se espera la reunión de las autoridades bonaerenses con los gremios docentes. (DIB)