Panterita tiene su día

Anoche el Concejo Deliberante estableció el 25 de mayo como el Dia del boxeador nuevejuliense, en honor a “Panterita” Rodríguez y el reconocimiento por haber sido el primer púgil local en obtener un título nacional.

La propuesta habia sido presentada por el bloque de “Unión por la Patria” y fue aprobada en la sesión de anoche. “Panterita” estuvo presente en el recinto acompañado de su familia, amigos y el equipo del Clan Ferrario. Un merecido homenaje también al legado de Néstor Ferrario, que tanto Elias Pino como el resto del Clan se encargan de mantener bien en alto.

A partir del año próximo, el 25 de mayo tandrá el tradicional sabor de la revolución patria con el agregado local de la alegría por aquel titulo obtenido por “Panterita” en Córdoba en 2024.