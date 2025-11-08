Pago récord al FMI, impacto en reservas y expectativa cambiaria

El Gobierno concretó este viernes un desembolso de 796 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), el más alto previsto para este año, lo que provocó una caída significativa de las reservas del Banco Central (BCRA), que se ubicaron por debajo de los 41.000 millones de dólares. El pago estaba originalmente programado para la semana pasada, pero se postergó, generando cierta expectativa sobre la capacidad del Tesoro para cumplir con sus compromisos.

Según informó la autoridad monetaria, las reservas internacionales retrocedieron a 4.260 millones de dólares tras la operación, realizada con Derechos Especiales de Giro (DEG) en manos del BCRA. Para concretar el pago, el Ministerio de Economía tuvo que adquirir dólares del Central y llevar a cabo un nuevo canje de Letras Intransferibles, una herramienta que viene utilizando en los últimos días para manejar la liquidez. Este desembolso marca el último pago del año en el marco del acuerdo renegociado con el organismo multilateral por la actual gestión.

En paralelo, el mercado cambiario mostró leves correcciones. El dólar oficial cerró en 1.395 pesos para la compra y 1.445 pesos para la venta en Banco Nación, con un descenso de 30 pesos respecto al último cierre.

La presión sobre el tipo de cambio llega en un momento en que inversores internacionales recomiendan a la Argentina revisar su régimen cambiario. Pimco, uno de los mayores administradores de fondos del mundo, instó al país a permitir que la moneda flote libremente para “romper el ciclo de auge y caída” y advirtió que no habrá inversiones en activos locales bajo los niveles actuales de tipo de cambio. Pramol Dhawan, jefe de gestión de carteras de mercados emergentes de la firma, señaló que el presidente Javier Milei podría aprovechar el respaldo electoral y la relación con Estados Unidos para reemplazar el sistema de bandas por una flotación que refleje el valor real de la moneda. Las declaraciones surgen en medio de la decimocuarta visita de Milei a Estados Unidos, donde participó de actividades en el Council de las Américas, y poco antes de su viaje a Bolivia para asistir a la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira. El escenario evidencia la tensión entre la gestión fiscal del Tesoro, las reservas del Central y las expectativas de los mercados internacionales frente a la política cambiaria del país.