24 Ago 2025
5 C
Nueve de Julio
Buscar
Regionales

Otro accidente fatal dejó tres muertos en la Ruta 5, un corredor con muchas protestas por su mal estado

En la mañana de este sábado se registró un violento accidente en la Ruta Nacional 5 en el partido de Pehuajó, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer internada en grave estado. La tragedia se repitió así en una ruta donde se llevan a cabo continuas protestas por el mal estado de su infraestructura.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de esta mañana en el kilómetro 389,5 de la autovía, en jurisdicción de Francisco Madero. De acuerdo al parte policial, gentileza de FM del Sol, estuvieron involucrados un Fiat Argo en el que viajaba una familia de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y un camión Fiat Iveco cuyo conductor, de 29 años, es oriundo de Saladillo.

Familia destrozada

Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron entre sí. El automóvil quedó completamente destruido y murieron tres de sus ocupantes: el padre de la familia, un hombre de 40 años, y dos hijos menores de edad. La madre, una mujer de 35 años, fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó con heridas graves. En tanto, el camión se incendió por completo, aunque el chofer resultó ileso.

Según cuenta Noticias de Pehuajó, el conductor fue rescatado de las llamas por un exbombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica local. Se trata de Cristian Fornes, quien fue testigo del siniestro cuando circulaba por la ruta.

Fornes detuvo su auto y procedió a la extracción del camionero, para luego intervenir en el rescate de la mujer que sobrevivió en el automóvil.

Desde hace muchos, vecinos de las localidades por las que cruza la ruta, como Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, 9 de Julio, e incluso ciudades pampeanas como Catriló y Lonquimay, reclaman la extensión de la autovía.

Las quejas, motivadas por los continuos accidentes, mencionan la infraestructura obsoleta, el escaso mantenimiento (pavimento, iluminación, señalización), y el inmenso caudal vehicular. (DeChivilcoy.com.ar)

Últimas noticias

DeportesMartin Parise -

Se suspendió Independiente vs Platense por el Torneo Clausura

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la suspensión y reprogramación del encuentro que Independiente y...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra