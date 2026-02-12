Otra vez el basural





La gruesa columna de humo gris indica la magnitud del incendio que ahora mismo se desató en el basural. Focos que están desde hace días porque, como dijo un bombero dias atrás, “está siempre prendido”. Pero ahora se fue de control y se extendió peligrosamente, incluso a los campos linderos al predio del basural. Están los bomberos voluntarios estan trabajando en el lugar, en una tarea que hoy se ve más problemática que nunca.

Ya desde anoche vecinos de la zona daban cuenta que habia focos reactivados. El humo de la madrugada interrumpió asl horas de sueño. Por la mañana, maquinas municipales estaban trabajando. “Hicimos una zanja, esta controlado” le dijo un municipal a un vecino. El vecino no le creyó. Hizo bien. Al igual que ocurrió el domingo pasado, terminaron llamando a los bomberos porque el fuego avanzó, creció y se descontroló.

Una vez más, los bomberos al basural en un trabajo que hoy parece imposible. El viento de ahora para lo unico que ayuda es para que no se venga toda esa enorme columna de humo tóxico sobre la ciudad. Pero no se puede vivir a merced del viento. Si esto ocurre, mañana no será un día más. Ampliaremos.

Agradecemos a los vecinos por las fotos y videos.



