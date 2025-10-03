Se dará inicio al tradicional ciclo Octubre Coral, este sábado 4 de octubre, a las 21 hs. A través de la dirección de cultura y el Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio. En este primer encuentro, participarán el Coro Polifónico, dirigido por Pablo Giangrante, el Coro de Cámara French de Ramos Mejía, bajo la dirección de Marcelo Valva, y para cerrar, la Banda Juvenil Municipal Juan P. Oviedo de Junín, dirigida por Ángel Faré.

El concierto se realizará en el Salón Blanco Municipal y la entrada es libre y gratuita. El ciclo continuará con una segunda velada el sábado 18 de octubre, en el mismo lugar, con otros invitados especiales.