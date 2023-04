Nuevo estudio: Este superalimento protege al intestino de enfermedades

Investigadores descubrieron que este alimento protege el revestimiento del intestino y evita enfermedades.

No todos los alimentos pueden ser considerados superalimentos, pero nuevos hallazgos sugieren que hay un vegetal crucífero que verdaderamente puede ser calificado como un superalimento. Es cierto que no todo el mundo lo come por su sabor, pero este alimento puede hacer mucho por su salud, incluso proteger su intestino de enfermedades. Se trata del brócoli. He aquí lo que recientemente encontraron científicos y por qué este alimento no debería faltar en su dieta.

¿Cuál es el mejor alimento para el intestino? El intestino es un órgano largo con forma de tubo ubicado en el abdomen, en el que se lleva a cabo la digestión. También se le conoce como tubo intestinal y está conformado por el intestino delgado y el intestino grueso.