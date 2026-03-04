Nuevo Código Urbano: presentación de Etapa 1



La sede del Colegio de Arquitectos de 9 de Julio fue el escenario de la presentación de la primera etapa del nuevo Código Urbano del Partido. El encuentro, que buscó establecer una hoja de ruta para el desarrollo estratégico de la región, congregó a un amplio espectro de la sociedad civil, incluyendo a legisladores locales, cámaras empresariales, representantes del sector agropecuario y cooperativas del interior del distrito.

La intendente María José Gentile, encabezó la jornada junto al secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero. Ambos coincidieron en la urgencia de contar con una normativa actualizada que funcione como un marco regulador para el ordenamiento territorial, permitiendo que la expansión urbana no sea azarosa, sino el resultado de una planificación sostenible y coherente con las necesidades actuales de los vecinos.



El cuerpo técnico del Colegio de Arquitectos, representado por especialistas y autoridades del Distrito 7 como Raúl Sotelo y Javier Fernández Castro, fue el encargado de detallar los aspectos técnicos del proyecto. Durante la exposición, se pusieron sobre la mesa los criterios arquitectónicos y urbanísticos que regirán el futuro del partido, bajo la premisa de facilitar las inversiones privadas sin descuidar el equilibrio del espacio público.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la apertura de un canal de diálogo con las instituciones presentes. El Ejecutivo municipal subrayó que esta instancia forma parte de un proceso participativo diseñado para que el proyecto se nutra de diversas perspectivas antes de su llegada al recinto legislativo para el tratamiento formal.

Tras la presentación de estos lineamientos generales, el municipio anunció que el paso inmediato consistirá en una fase de revisión externa. Cada entidad participante tendrá la tarea de evaluar el documento y presentar sus propias sugerencias y modificaciones, garantizando que el código definitivo sea una herramienta de consenso que promueva el desarrollo económico y la calidad de vida en todo el partido de 9 de Julio.