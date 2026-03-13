Nueve de Julio se sumó a Foro de intendentes

Este viernes Nueve de Julio oficializó su incorporación al Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe). La decisión fue ratificada por la intendente María José Gentile en la ciudad de Ayacucho, en un evento que contó con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y representantes de los 52 distritos que componen esta red estratégica. El FRICDe es un espacio de articulación intermunicipal que busca trascender las fronteras locales para abordar problemas estructurales con una lógica regional. Según explicaron fuentes oficiales, el foro se centrará en ejes críticos como la infraestructura rural y urbana, la seguridad y la innovación en la gestión pública. Para Nueve de Julio, esta integración representa una oportunidad de escala para enfrentar desafíos que, de forma aislada, suelen resultar más costosos o complejos de resolver.





Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es el acceso a financiamiento internacional. El foro prevé una vinculación directa con organismos de crédito y cooperación, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el fin de obtener los recursos necesarios para proyectos de alto impacto que exceden los presupuestos municipales ordinarios. Además, se contempla la formación de consorcios regionales que faciliten la ejecución de obras compartidas.

Pese a la ambición del proyecto, la adhesión no implica una carga económica inmediata para las arcas de Nueve de Julio. El compromiso es, en esta etapa, estrictamente político e institucional, orientado a la construcción de una agenda común y al intercambio de asistencia técnica entre los distritos. Con este paso, el municipio busca posicionarse en la mesa de decisiones estratégicas de la provincia de Buenos Aires, apostando a que la cooperación mutua sea la clave para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.