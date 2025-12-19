Nueva Gripe A: 3 casos confirmados en Argentina

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en Argentina. Los casos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), todos sin complicaciones clínicas.

El ministerio de Salud de la Nación había informado días atrás que el Malbrán se encontraba analizando muestras, luego de confirmarse casos de esta variante gripal en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y en otros 34 países del hemisferio norte y Oceanía.

La detección se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, con confirmación del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. A través de ese análisis se pudieron secuenciar las muestras dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Esta variante del virus de la influenza A actualmente cursa un brote en Europa y Estados Unidos, que ha obligado a instalar medidas de prevención como el uso del tapabocas en espacios concurridos debido a que el patógeno irrumpió antes de lo esperado, por lo que no toda la población de riesgo estaba vacunada.

Es importante remarcar que, de acuerdo a la información dada a conocer por el Instituto ANLIS Malbrán, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado o variante cause cuadros clínicos más graves en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) detectados en temporadas anteriores.

En relación con el estado de los pacientes, los tres afectados atravesaron la enfermedad sin complicaciones. De acuerdo con la misma información oficial, el caso del niño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requirió internación, mientras que los adolescentes de Santa Cruz fueron estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas.

Recomendaciones

Ante la circulación de esta nueva variante del virus la cartera sanitaria recomienda a la población que, ante la aparición de síntomas respiratorios compatibles con infección viral, como congestión nasal, fiebre, tos o dolor de garganta, consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente quienes integran grupos de riesgo.

El ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, también instó a la población a tomar medidas preventivas y a vacunarse en caso de estar en los grupos objetivo y no haberlo hecho este año.

La higiene frecuente de manos y el lavado adecuado con agua y jabón, así como la ventilación de los espacios, son medidas esenciales recomendadas para prevenir la transmisión de la influenza y otros virus respiratorios.

La gripe A (H3N2) es una variante del virus de la influenza A, uno de los tipos más comunes que circulan cada año a nivel mundial. Se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas y el posterior contacto con la nariz, la boca o los ojos. Sus síntomas suelen aparecer de manera brusca e incluyen fiebre alta, dolor muscular, tos seca, dolor de garganta y un marcado cansancio.

En los grupos de riesgo que deben vacunarse, se encuentran las siguientes personas:

Embarazadas y puérperas;

Niños y niñas de 6 a 24 meses;

Personas de 65 años y más;

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;

Cuidadores de personas con factores de riesgo;

Personal de salud.

Los factores de riesgo que pueden agravar un cuadro gripal son: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante, insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

La vacuna antigripal es gratuita para todas las personas que estén en los grupos de riesgo, y está disponible en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. La lista de centros de vacunación se puede consultar en este enlace: https://gba.gob.ar/vacunacion/.

Fuente: Agencia DIB