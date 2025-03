Nuestros Bomberos Voluntarios siguen formándose

Bomberos Voluntarios de 9 de Julio estuvo este fin de semana capacitándose en Rescate Acuático. En las instalaciones del Club Libertad el parte del cuerpo activo estuvo a cargo de los profesores Julieta Diez, Liz Spinacci y Gustavo Andrada.

Por otro lado el fin de semana en el Destacamento de Patricios se capacitaron en Rescate Vehicular y equipos hidráulicos. A cargo dell Ayudante mayor Fuentes Leandro, Ayudante Principal Valguarnera Martin y el Ayudante Gaspari Santiago acompañados por los sub oficiales Parola Gonzalo, Prado Diego, desde cuartel central de 9 Julio. También estuvo presente el sub. Of Chazzarreta Claudio quien brindo sus conocimientos y estuvo acompañado por miembros del cuerpo activo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Dudignac.