Noviembre cierra con “Pax Cambiaria”

El mercado cambiario argentino finalizó el mes de noviembre con una calma notable, muy distante de la volatilidad preelectoral. Este viernes 28, el dólar oficial registró una leve suba y cerró el mes con un incremento acumulado apenas superior al 1%, moviéndose dentro de un corredor de estabilidad que fue sostenido por factores estacionales y la atenta observación del mercado sobre la evolución de las reservas del Banco Central.

La jornada financiera estuvo marcada por la actividad limitada debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, lo que redujo el volumen de operaciones y mantuvo movimientos acotados tanto en el segmento oficial como en las cotizaciones paralelas.

Al cierre de la rueda, el dólar Banco Nación (minorista) se ubicó en los $1.475, mientras que el mayorista cerró cerca de los $1.450. En el segmento de las cotizaciones alternativas, la relativa paz fue la nota dominante: el dólar MEP retrocedió levemente un 0,40%, mientras que el dólar blue (informal) se mantuvo estable en $1.440. Por su parte, el dólar cripto mostró una caída marginal del 0,31%. En contraste, el euro oficial sí experimentó una subida significativa del 2,22%, cerrando en $1.712,67.

Este panorama de relativa tranquilidad cambiaria en noviembre se interpreta como una «pax cambiaria» momentánea, aunque el mercado continúa pendiente de la dinámica de las reservas internacionales y los futuros compromisos financieros y sigue operando bajo la sombra de la incertidumbre económica general que atraviesa el país.