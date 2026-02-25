25 Feb 2026
Newcom: Atlético inicia su temporada en Córdoba

 

El equipo de Newcom Mixto +50 del Club Atlético retoma la competición oficial tras el receso de verano, marcando el inicio de un calendario que incluye compromisos a nivel provincial, nacional y sudamericano. Tras disputar encuentros preparatorios en Trenque Lauquen y 9 de Julio, el conjunto local se traslada esta semana a Santa Rosa de Calamuchita para participar en un certamen de relevancia regional.
El torneo, que se desarrollará entre el viernes y el domingo, contará con la presencia de diez delegaciones provenientes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires. La fase inicial se dividirá en dos zonas de cinco equipos bajo la modalidad de «todos contra todos». Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, donde se definirán los cruces por el podio y las posiciones finales del quinto al sexto lugar.
La delegación, denominada Kosiuko, partirá este jueves integrada por Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Isabel Romero, Verónica Turán Maza, Rubén Neri, Marcelo González, Diego Diez y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale. No serán de la partida ni Alejandra Aramburu ni Marcelo Dicásolo, afectados a la convocatoria de la Selección Nacional.

