Newcom: Agridulce paso por Ranchos



La ciudad de Ranchos fue testigo del primer certamen provincial de newcom mixto para mayores de 50 años, una cita marcada por un nivel competitivo altísimo y un formato de torneo que no perdonó el más mínimo traspié. Pese a mostrar una superioridad abrumadora en la red, el Club Atlético 9 de Julio se despidió de la lucha por el título debido a una ajustada derrota inicial que terminó siendo determinante.

Bajo la organización de la Federación Provincial de Vóley, el torneo contó con la participación de solo doce equipos, lo que obligó a implementar un sistema de clasificación restrictivo donde solo los líderes de cada zona y el mejor segundo accedían a la fase final. Atlético pagó caro su debut frente a General Lamadrid, cayendo en un duelo de paridad absoluta con parciales de 15-13 y 15-13. A partir de allí, el equipo nuevejuliense desplegó un juego demoledor, encadenando victorias contundentes ante Trenque Lauquen, Salliqueló y San Vicente, con marcadores que llegaron incluso a un asombroso 15-1 en varios sets.

A pesar de ser estadísticamente uno de los conjuntos más sólidos del fin de semana, la falta de una plaza extra en las semifinales condenó al equipo a disputar el partido por el quinto puesto. En ese encuentro de consuelo, se impuso en el duelo local al CEF 101 por 15-10 y 15-12, cerrando una actuación que, aunque meritoria desde lo técnico, dejó un sabor amargo por no verse reflejada en el podio definitivo.

No obstante, este resultado no empaña el panorama general para los dirigidos por Susana Reale. El equipo «Kosiuko» mantiene su estatus de privilegio en el ranking bonaerense y ya tiene asegurada su participación en el próximo Torneo Nacional de la FEVA. El paso por Ranchos queda así como una demostración de poderío físico que no encontró su premio debido a los matices del reglamento.