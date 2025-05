Navone quedó eliminado en primera ronda del Challenger de Turín

Mariano Navone no pudo ante el italiano Luca Nardi en un parejo partido de 3 hs y cayó derrotado por 6-1, 5-7 y 7-6 en la primera ronda del Challenger 175 de Turín. Mariano quedará al menos 99 en el ranking e intentará levantarse en Suiza.

Un partido que tuvo de todo, con muchas emociones, fue el que no pudo cerrar Navone ayer. Luego de dar vuelta el resultado y ponerse arriba en el tercer set, sacó para partido en el 5-4 y en el 6-5 y no pudo ganar ese último game.

Nuevamente le sucede a Mariano no poder cerrar el partido, estando tan cerca. Lamentablemente no puede aprovechar su buen nivel de tenis que ha demostrado y lo llevo a perder valiosos puntos en el ranking, que es cruel y no entiende de merecimientos.

La Nave deberá seguir trabajando y «destrabar» esa parte de su juego, volver a ganar confianza, como ya ha hecho en su carrera. Ahora viajará a Suiza a Ginebra y luego irá a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.