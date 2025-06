Naón y Libertad juegan la Etapa Final de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Este domingo se juega la final de la Fase II de la Liga Nuevejuliense de Fútbol entre Libertad y Naón. El partido será desde las 15 hs en el Estadio Vicente Cusatti, donde el Lagunero hace de local.

La revancha será el próximo domingo. Naón al ganar la Etapa Regular, si se adjudica esta final será el campeón 2025. Por el contrario, si Libertad se impone, volverán a jugar otra final para determinar al ganador de la Liga Nuevejuliense.

Los árbitros serán Enrique Márquez, Ricardo Tripulillo, Mirko Rojas y Rosana San Miguel. Libertad no contará con Manuel Ferrero por expulsión. En el CAN no estará Enzo Bracco por llegar al limite de amonestaciones.