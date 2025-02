Naón goleó y sigue arriba en la Liga Nuevejuliense de Fútbol

La fecha 14 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol comenzó ayer sábado con tres partidos, entre ellos el del líder Naón que goleó de visitante 4-0 a El Fortín. Además ganaron Once Tigres y Atlético. Hoy continua la fecha con los tres partidos restantes.

Bajo un intenso calor, Naón demostró su potencial para ganarle a El Fortín por 4-0 y seguir en lo más alto del campeonato. Los goles se los dividieron José Tamburelli y Agustín Martínez. El CAN tiene 35 puntos, con 11 ganados, 2 empatados y tan sólo 1 perdido.

El escolta, Once Tigres, pudo ganar para no perderle pisada al líder. Fue también con goleada de 5-0 en Dudignac. Marcaron para el Tigre Vladimir Ascani, Joel Smith en dos ocasiones, Enzo Monjada y Emanuel Zamprogna. Once Tigres tiene 32 unidades y está a tres de Naón.

Atlético 9 de Julio venció a La Niña por 2 a 0 también de visitante y trepó hasta la cuarta posición con 23 puntos. Los goles fueron de Pablo Macaganani y Pedro Casey.

Hoy desde las 18 h jugarán Libertad vs. Quiroga, desde las 18:30 lo harán San Martín y San Agustín y a partir de las 20:30 hs Agustín Álvarez recibirá a French.