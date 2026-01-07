Nancy Grizutti: Réplica, acuerdos y la batalla que se viene

La concejal Nancy Grizutti solicitó hacer uso de un derecho a réplica luego de las declaraciones de Augusto Ippoliti, su compañero de lista en las elecciones del 7 de septiembre de 2025 quién había sido crítico de las actuaciones de la propia Grizutti y de sus colegas Esteban Naudín y Héctor Bianchi en las últimas sesiones del Concejo Deliberante: “Más que un derecho a réplica, voy a contar lo que pasó, no me gusta contestarle a los compañeros, ni hablar de ellos y lo que hay que dirimir hay que hacerlo puertas adentro”.

Después fundamentó su voto: “teníamos un acuerdo con los representantes de los empleados, Martín Etchepare y Hugo Labriola (h) para que el presupuesto salga y se puedan pagar los sueldos de los empleados”. Desmintió también sobre un supuesto ‘arreglo’ por el que habían votado como votaron y que el único acuerdo que existió fue con los representantes gremiales y aprovechó para remarcar una cita del ministro de infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis ayer: “hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar por y para los bonaerenses”.

También se refirió a los desafíos de cohesión y optimismo a futuro en cuanto a la actuación del bloque peronista: “Ellos no votaron en contra -se refiere a Crespo y Defunchio- en realidad se abstuvieron”.

Además, repasó el acto donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha la licitación para el quinto tramo del Plan Maestro del Río Salado, una de las infraestructuras hídricas más ambiciosas de las últimas décadas en Argentina (Ver nota: “Salado: se abrió la licitación para el 5to. Tramo”) y del que la concejal Grizutti fue testigo privilegiada, acompañando a la intendenta María José Gentile y al secretario de obras y servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet.

No omitió en el tramo final destacar que su espacio presentará “batalla” en la interna del año próximo, “no conmigo, porque no estoy afiliada, pero si con otros compañeros a los que vamos a acompañar para que lo hagan”.