Nacional de Newcom suspendido: murió un jugador



Un jugador de 71 años, oriundo de la provincia de San Luis y perteneciente a la categoría de mayores de 60 años, sufrió una descompensación y falleció este sábado mientras participaba del Segundo Torneo Nacional de Newcom que se estaba realizando en Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. A pesar de que el deportista contaba con el certificado médico obligatorio que exige el reglamento para participar en esta disciplina de alta intensidad para adultos mayores, las maniobras de asistencia no fueron suficientes.

Hasta el momento de la suspensión, el torneo mostraba un nivel competitivo destacado, especialmente en la categoría mixta para mayores de 50 años. El equipo del Club Atlético de 9 de Julio se perfilaba como uno de los grandes animadores del certamen, manteniendo una disputa deportiva cerrada con el conjunto de Delfines de Río Tercero. Ambos equipos, posicionados en los primeros puestos del ranking nacional, se habían enfrentado en un inicio de fase de grupos que favoreció a los cordobeses.

Sin embargo, la delegación bonaerense de los «Kosiucos» había logrado una recuperación notable tras ese traspié inicial. Con victorias contundentes sobre los representantes de Rosario, Neuquén y Mendoza, el equipo dirigido por Susana Reale había asegurado su lugar en las semifinales. El desempeño del plantel hacía prever una reedición de la final nacional contra el equipo de Río Tercero, en lo que se anticipaba como una revancha deportiva de alto vuelo. La comunidad del Newcom, una disciplina que ha crecido exponencialmente en Argentina como herramienta de integración para adultos mayores, ha expresado su pesar por la pérdida del jugador puntano. Mientras el equipo de 9 de Julio emprende el regreso, la atención se centra ahora en el acompañamiento a la familia de la víctima y en el impacto que este suceso deja en un calendario deportivo que, en esta ocasión, quedó silenciado por el respeto.