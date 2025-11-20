Nación lanzó la licitación para mantener y administrar la ruta 5

El denominado Tramo Pampa es de 547 km sobre la ruta nacional 5, entre las ciudades de Luján y Santa Rosa, La Pampa. Comprende a las localidades de Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini, entre otras.

En el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que permitirá la concesión de casi 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa y que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, fue publicada en el Boletín Oficial, y beneficiará a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 226 y 205, entre otras. La licitación pública nacional e internacional apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas.

En concreto, se licitará la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales que se dividen en dos tramos. El primero de ellos es el Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, que abarca 1.325 kilómetros. Incluye a la ruta nacional 3 (unos 615 km), 205 (unos 254 km), 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas.

En tanto, el denominado Tramo Pampa es de 547 km sobre la ruta nacional 5, entre las ciudades de Luján y Santa Rosa, La Pampa. Comprende a las localidades de Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini, entre otras.

En total, con ambos tramos, son 1.872 km que pasarán a ser gestionados por el sector privado y que, en su gran mayoría, son trayectos utilizados no sólo por vecinos sino para transitar con producción agropecuaria.

Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes. Si bien esto el Gobierno de Milei lo ve como un avance, vecinos, trasportistas y productores vienen quejándose por el mal estado de las rutas a lo largo y ancho del país.

Cabe destacar, a su vez, que el miércoles se realizó la adjudicación de la concesión la Etapa 1 de la RFC, que comprende otros 741 kilómetros de rutas nacionales, para la administración y mantenimiento correspondiente a los Tramos Oriental, compuesto por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14, y el Tramo Conexión, que engloba los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria. Si bien en principio la convocatoria estaba prevista para iniciarse en diciembre del año pasado, la crisis económica retrasó los plazos.

(Cuarto Político)