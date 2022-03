Muy buen comienzo del Club Atlético en el Torneo de la Asociación de Hockey del Centro

Se disputó el sábado la primera fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, en la Zona B, con muy buen comienzo de los equipos del Club Atlético, que viajaron a Junín, donde se impusieron en los cuatro partidos ante Sarmiento, entidad que se ha constituido en una de las principales animadoras de la Liga, habiéndose clasificado el año pasado en su zona, 2° en tres divisiones y 3° en la restante.

Por eso cobra más valor la actuación de los equipos de Atlético, en una jornada que comenzó con un amplio triunfo en Sub 14, por 9 a 0, con 3 goles de Eugenia Vanina, 2 de Isabella Gaillard y 1 de Josefina Navello, Renata Lugones, Camila De Olavarrieta y Lucía Más, con una enorme diferencia y un juego realmente efectivo; luego otra victoria, por 3 a 0 y si bien no fue tan amplia pero es muy importante, convirtiendo Martina Aribe, Eugenia Vanina y Martina Sbezo; y completó Atlético su actuación en las categorías formativas con el triunfo por 5 a 0, con otra muestra de efectividad y como todos los equipos, una defensa ordenada que hizo que no tuviera un solo gol en contra en toda la tarde; fueron goleadoras Ana Pancotti con 2 tantos y 1 de Belén Buffoni, Martina Delgado y Morena Taján.

Y por último se enfrentaron las primeras divisiones, si bien inicialmente no existió tanta diferencia como en los partidos anteriores, en el tercer cuarto Atlético logró superar a la defensa local y así pudo llegar al gol, por intermedio de Martina Delgado a los 34’, aumentando 8’ más tarde la diferencia por intermedio de Inés Lisazo y cerrando el tanteador 3 a 0, con gol a los 50’ de Agustina Rocca.

Una auspiciosa labor de los equipos del Club Atlético, en la fase de grupos en la Zona B y otro debut exitoso del Profesor Javier Braña, ex técnico de las Selecciones Nacionales, ahora a cargo de los planteles femeninos y masculino de la entidad.