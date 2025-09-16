Murió Robert Redford: Adiós a un ícono del cine y la libertad creativa.

El legendario actor, director y activista Robert Redford murió este martes 16 de septiembre a los 89 años en su casa de Utah, según confirmó su representante a The New York Times. La causa de su fallecimiento no fue revelada, aunque se informó que ocurrió mientras dormía, de manera tranquila.

Figura central de Hollywood durante décadas, Redford no solo brilló en la pantalla grande, sino que también dejó una profunda huella en la industria cinematográfica y en causas sociales. Fue el impulsor del cine independiente a nivel mundial gracias a la creación en 1981 el Festival de Sundance – nombrado asi por uno de los papeles emblemáticos del actor- convertido desde hace décadas en uno de los eventos más prestigiosos del rubro, que se realiza cada mes de enero en la ciudad de Park City.

A lo largo de su extensa carrera, Redford ganó dos premios Óscar: uno como director por Gente como “Gente como uno“(1980) y otro honorífico por su trayectoria. También recibió un Globo de Oro y múltiples reconocimientos internacionales por su aporte al arte cinematográfico.

Entre sus películas más recordadas se encuentran clásicos como, “Descalzos en el parque“, “Butch Cassidy and the Sundance Kid”(1969), ”El golpe” (1973), “Todos los hombres del presidente” (1976) y “África mía”(1985). Su elegancia, carisma y compromiso lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su legado incluye numerosos galardones, como el Óscar honorífico en 2002 y el León de Oro de Venecia. Además, fue reconocido por el Kennedy Center en 2005 y con la Legión de Honor de Francia en 2010.

Además de su carrera en el cine, fue un firme defensor del medio ambiente y un activista comprometido con diversas causas sociales, lo que le ganó el respeto más allá de las cámaras.

Con su partida, el mundo del cine pierde a un verdadero pionero. Pero su legado —en la pantalla, en la dirección, y en la libertad creativa que defendió— seguirá vivo por muchas generaciones.

Tras conocerse la noticia de su muerte, compañeros y amigos de la industria mostraron su respeto y tristeza. «Fue un hombre hermoso en todos los sentidos», escribió Jane Fonda. Por su parte, su coprotagonista en “Africa Mia”, Meryl Streep, se despidió con emotivas palabras: «Ahora un león ha fallecido. Descansa en paz, querido amigo».