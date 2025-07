Murió Hulk Hogan

Terry Bollea, más conocido como Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre profesional de Estados Unidos, murió a los 71 años, según confirmó la World Wrestling Entertainment (WWE). Hogan es reconocido como la mayor estrella de la lucha libre de todos los tiempos y ayudó a que WWE se convirtiera en el gigante que es hoy.

En las décadas de 1980 y 1990, la personalidad de Bollea, tanto dentro como fuera del ring, lo convirtió en un nombre familiar en EE.UU. y en una estrella del mainstream, protagonizando películas y logrando el reconocimiento mundial.

La ciudad de Clearwater, Florida, informó en un comunicado que la policía y los bomberos acudieron al domicilio de Bollea tras el reporte de un individuo que había sufrido un paro cardíaco. Bollea fue atendido por los bomberos y rescatistas y posteriormente trasladado al Hospital Morton Plant, donde fue declarado muerto.

Con sus alardes de poseer “pitones de 60 centímetros” como brazos y sus recordatorios de “rezar y tomar vitaminas”, Bollea fue clave en la “época dorada” de la lucha libre en los 80.

Su decisión de dejar la entonces World Wrestling Federation para incorporarse a la World Championship Wrestling (WCW) a mediados de los 90 conmocionó al mundo de la lucha libre. Su “turn turn” (el término que en la lucha libre se refiere a un héroe que se convierte en villano) en 1996 y su paso por el Hollywood constituyen uno de los períodos más memorables de la historia de la lucha libre y ayudaron a la WCW a usurpar la antigua empresa de Bollea en audiencia televisiva durante 83 semanas. Se trató de la última vez que la WWE estuvo por detrás de otra empresa de lucha libre en el índice de popularidad.

Su paso por la WCW se desintegró cuando Bollea participó en el “Pinchazo de la Perdición”, un momento que expuso la naturaleza predefinida de la lucha libre profesional a un nivel nunca antes visto. Ese incidente —en el que el luchador Kevin Nash se desplomó de espaldas tras ser pinchado por Bollea, lo que permitió que el malvado Hollywood Hogan volviera a ser campeón de la WCW— sumió a la compañía en una crisis que desalentó tanto a los fans que la WWE finalmente pudo comprar a su competencia por una miseria.

Bollea finalmente regresó a la WWE como luchador a tiempo completo a principios de la década del 2000, tras tener un célebre combate con Dwayne “La roca” Johnson en WrestleMania X8, en el que dos de las mayores estrellas de la lucha libre de todos los tiempos crearon un hervidero de ruido en el Rogers Centre de Toronto, entonces conocido como SkyDome.

“El Hulkster” pasó algunos años más en la WWE antes de volver a la competencia al firmar con Total Nonstop Action (TNA) en 2010. Su tiempo en TNA no fue tan aclamado, ya que Bollea y otras estrellas de la lucha libre más veteranas aparecieron en la programación de la compañía, en detrimento de los jóvenes talentos que se desilusionaron con la empresa y su liderazgo. Finalmente, dejó TNA después de tres años, sin haber alcanzado el mismo éxito que en sus inicios en la WCW, cuando desafió la supremacía de la WWE.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE regresó a la compañía una vez más hasta que fue grabado profiriendo insultos racistas en un video que salió a la luz en 2015, un momento que empañó su legado entre muchísimos fanáticos y luchadores de la lucha libre. En ese momento, la WWE rescindió su contrato y eliminó muchas menciones sobre él de su sitio web.

Bollea se disculpó por sus comentarios. “Hace ocho años, usé un lenguaje ofensivo durante una conversación”, declaró Bollea en aquel momento. “Fue inaceptable que usara ese lenguaje ofensivo; no hay excusa para ello; y me disculpo por haberlo hecho”. A pesar de las disculpas, muchos luchadores nunca lo perdonaron. Su recepción en futuras apariciones en la compañía ––regresó al aire en 2019 y haría apariciones esporádicas hasta su fallecimiento–– generó reacciones diversas y, en ocasiones, fue abucheado por el público.

El fallecimiento de Bollea se produce poco más de un mes antes del primer evento de su nueva compañía de lucha libre, Real American Freestyle. Esta compañía busca brindar una plataforma más amplia para la lucha libre tradicional —la que se vio en los Juegos Olímpicos en lugar de la versión de la WWE— y tenía previsto celebrar su primer evento el 30 de agosto. Hasta la tarde del jueves, la compañía no había respondido a una solicitud de comentarios sobre el fallecimiento de Bollea.